TP.HCM vượt mốc 6 triệu lượt khám sức khỏe.

Hình thành nguồn dữ liệu sức khỏe quy mô lớn

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, đến nay, chương trình khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn đã ghi nhận 6.005.268 lượt khám, trong đó 5.374.882 người dân đã có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Kết quả này đánh dấu bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế thành phố.

Không chỉ mở rộng quy mô khám, sàng lọc sức khỏe, việc số hóa và tích hợp dữ liệu còn tạo điều kiện để ngành y tế khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý, đánh giá tình hình sức khỏe cộng đồng và xây dựng các giải pháp chăm sóc phù hợp với từng nhóm dân cư.

Theo kết quả phân tích dữ liệu khám sức khỏe, những vấn đề sức khỏe nổi bật có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi.

Ở nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, các vấn đề về thị lực và sức khỏe răng miệng chiếm tỷ lệ đáng chú ý. Trong 388.793 lượt ghi nhận thuộc nhóm tuổi này, tật khúc xạ chiếm 48,01%, sâu răng chiếm 34,63%.

Những con số trên cho thấy sự cần thiết của việc tăng cường sàng lọc thị lực, chăm sóc răng miệng và triển khai các hoạt động dự phòng sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

Đối với nhóm từ 18 đến dưới 60 tuổi, bên cạnh các vấn đề về mắt và răng miệng, dữ liệu bắt đầu ghi nhận những bệnh không lây nhiễm cần được quan tâm.

Trong 1.468.938 lượt ghi nhận của nhóm tuổi này, tăng huyết áp chiếm 6,72%, đái tháo đường típ 2 chiếm 1,66% và rối loạn lipid máu chiếm 1,65%.

Đây là những vấn đề sức khỏe cần được phát hiện sớm, tư vấn thay đổi lối sống và theo dõi phù hợp, nhất là ở nhóm người trong độ tuổi lao động.

Trong khi đó, ở nhóm từ 60 tuổi trở lên, các bệnh mạn tính thể hiện rõ hơn. Trong 812.377 lượt ghi nhận, tăng huyết áp chiếm 16,17%, đái tháo đường típ 2 chiếm 5,51% và đục thủy tinh thể do tuổi già chiếm 5,45%.

Sự khác biệt giữa các nhóm tuổi cung cấp thêm cơ sở để ngành Y tế xác định nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng giai đoạn của cuộc đời, từ dự phòng các vấn đề thị lực, răng miệng ở trẻ em đến phát hiện, quản lý bệnh không lây nhiễm ở người trưởng thành và chăm sóc bệnh mạn tính ở người cao tuổi.

Tuy nhiên, Sở Y tế lưu ý, các số liệu trên phản ánh những vấn đề sức khỏe được ghi nhận trong dữ liệu khám, chưa đại diện cho tỷ lệ mắc bệnh của toàn bộ dân số TP.HCM.

Phân tầng nguy cơ

Trong quá trình khai thác nguồn dữ liệu sức khỏe quy mô lớn là ngành y tế TP.HCM bước đầu phân tầng được một số nguy cơ sức khỏe, thay vì chỉ dừng lại ở việc thống kê những bệnh đã phát hiện qua khám, sàng lọc.

Đối với nguy cơ tim mạch, việc phân tích được thực hiện trên cơ sở các thông tin lâm sàng, bệnh sử và chỉ số sức khỏe phù hợp, trong đó có áp dụng mô hình đánh giá nguy cơ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Kết quả cho thấy, trong các hồ sơ đủ điều kiện phân tầng thuộc nhóm trên 40 tuổi, có 30,72% thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao. Trong đó, nhóm nguy cơ cao chiếm 14,70%, nhóm nguy cơ rất cao chiếm 16,02%.

Đối với bệnh thận mạn, việc phân tích kết hợp độ tuổi, mức lọc cầu thận ước tính và kết quả protein niệu cho thấy 6,20% hồ sơ đủ điều kiện đánh giá thuộc nhóm nghi ngờ mắc bệnh thận; 12,39% thuộc nhóm chưa ghi nhận bệnh nhưng có yếu tố nguy cơ.

TP.HCM vượt mốc 6 triệu lượt khám sức khỏe.

Ở nhóm người trưởng thành chưa có tiền sử được chẩn đoán đái tháo đường, kết quả phân tích đường huyết lúc đói cho thấy 19,70% hồ sơ thuộc ngưỡng tiền đái tháo đường và 10,90% có kết quả xét nghiệm đạt ngưỡng gợi ý chẩn đoán đái tháo đường.

Những kết quả này giúp nhận diện các trường hợp cần được ưu tiên tư vấn, đánh giá chuyên sâu, xét nghiệm bổ sung hoặc chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi.

Qua đó, công tác chăm sóc sức khỏe có thể từng bước chuyển từ phát hiện, điều trị bệnh sang nhận diện sớm nguy cơ và triển khai các biện pháp dự phòng phù hợp.

Sở Y tế nhấn mạnh, các tỷ lệ phân tầng nguy cơ được tính trên những hồ sơ đáp ứng điều kiện phân tích của từng nhóm, không phải trên toàn bộ người dân đã tham gia khám sức khỏe.

Kết quả phân tầng chỉ có giá trị hỗ trợ sàng lọc, quản lý sức khỏe, không thay thế chẩn đoán xác định của bác sĩ.

Trong thời gian tới, thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, kết quả khám và thông tin phân tầng nguy cơ sẽ từng bước được sử dụng để hỗ trợ các trạm y tế theo dõi sức khỏe người dân, quản lý bệnh không lây nhiễm, tư vấn dự phòng và kết nối với bệnh viện khi cần thiết.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí.

Cùng với đó, hệ thống bảng điều khiển phân tích dữ liệu sức khỏe (Dashboard) tiếp tục được phát triển nhằm hỗ trợ theo dõi mô hình bệnh tật, phân bố nguy cơ theo nhóm tuổi và địa bàn.

Đây sẽ là cơ sở để ngành Y tế xác định những vấn đề cần ưu tiên, xây dựng kế hoạch can thiệp sát với nhu cầu thực tế.

Để phát huy hiệu quả nguồn dữ liệu, ngành y tế thành phố tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin sức khỏe cá nhân.

Việc phối hợp với các chuyên gia, cơ sở đào tạo và bệnh viện cũng được đẩy mạnh nhằm hoàn thiện phương pháp phân tích, kiểm chứng kết quả và đưa các công cụ phân tầng nguy cơ vào thực tiễn.

Với hơn 6 triệu lượt khám sức khỏe được ghi nhận, TP.HCM đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý sức khỏe cộng đồng.

Khi dữ liệu được khai thác hiệu quả, ngành y tế có thêm căn cứ để xác định nhóm dân cư cần ưu tiên chăm sóc, phát hiện sớm nguy cơ và hướng đến mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, chủ động, phù hợp với từng người dân.