3 thói quen khi gội đầu âm thầm khiến tóc khô yếu, dễ gãy rụng

Gội đầu là bước quen thuộc giúp loại bỏ dầu thừa, mồ hôi, bụi bẩn và cặn sản phẩm tích tụ trên da đầu. Tuy nhiên, không phải cứ gội thật kỹ, dùng nước nóng hay chà xát mạnh thì tóc sẽ sạch và khỏe hơn. Một số thói quen nếu lặp lại thường xuyên có thể khiến da đầu khó chịu, sợi tóc khô xơ và dễ tổn thương.

Dưới đây là 3 sai lầm phổ biến khi gội đầu mà bạn nên nhận biết để điều chỉnh cách chăm sóc tóc phù hợp hơn.

Gội đầu quá thường xuyên, tóc dễ mất độ ẩm tự nhiên

Nhiều người duy trì thói quen gội đầu mỗi ngày vì muốn tóc luôn sạch sẽ, không bết dính. Tuy nhiên, tần suất gội quá dày, đặc biệt khi sử dụng dầu gội có khả năng làm sạch mạnh, có thể loại bỏ lượng dầu tự nhiên trên da đầu, khiến tóc và da đầu trở nên khô hơn.

Lớp dầu tự nhiên có vai trò hỗ trợ duy trì độ ẩm và bảo vệ bề mặt sợi tóc. Khi tóc thường xuyên bị làm sạch quá mức, tình trạng khô xơ, rối và dễ gãy có thể trở nên rõ rệt hơn, nhất là với tóc vốn khô, tóc xoăn hoặc tóc đã qua nhuộm, uốn.

Dù vậy, gội đầu mỗi ngày không phải lúc nào cũng có hại. Người có da đầu nhiều dầu, thường xuyên vận động hoặc đổ mồ hôi có thể cần làm sạch thường xuyên hơn. Điều quan trọng là lựa chọn sản phẩm dịu nhẹ và điều chỉnh tần suất theo tình trạng thực tế của da đầu, thay vì áp dụng một lịch gội cố định cho tất cả mọi người.

Nếu tóc ngày càng khô, xơ rối sau khi gội, bạn nên xem lại loại dầu gội đang sử dụng và cân nhắc giãn tần suất nếu phù hợp. Mục tiêu là giữ da đầu sạch mà không khiến tóc mất đi độ mềm mại tự nhiên.

Tần suất gội đầu nên phụ thuộc vào tình trạng da đầu của mỗi người

Dùng nước quá nóng vì nghĩ tóc sẽ sạch hơn

Cảm giác thư giãn khi gội đầu bằng nước nóng khiến nhiều người duy trì thói quen này, đặc biệt vào những ngày thời tiết lạnh. Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm tăng tình trạng khô căng, khó chịu ở da đầu và khiến tóc khô hơn.

Khi sợi tóc trở nên khô xơ, bề mặt tóc dễ bị tổn thương, khiến tóc kém mềm mượt, dễ rối và dễ gãy trong lúc chải hoặc tạo kiểu. Với tóc đã qua xử lý hóa chất, việc hạn chế các tác động làm tóc khô càng cần được chú ý.

Một hiểu lầm thường gặp là nước càng nóng thì khả năng loại bỏ dầu thừa càng tốt. Trên thực tế, không cần dùng nước ở nhiệt độ cao để làm sạch tóc. Bạn nên ưu tiên nước ấm vừa phải, tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da đầu, đồng thời lựa chọn dầu gội phù hợp.

Sau khi gội, hãy chú ý cảm giác của tóc và da đầu. Nếu tóc thường xuyên khô ráp hoặc da đầu có cảm giác căng khó chịu, việc giảm nhiệt độ nước là một trong những điều chỉnh đơn giản nên thử.

Cào da đầu, vò tóc quá mạnh khi gội

Dùng móng tay cào sát da đầu, vò tóc mạnh hoặc kéo xoắn các lọn tóc là những thói quen dễ gặp khi gội đầu. Nhiều người cho rằng phải dùng lực mạnh mới loại bỏ được dầu nhờn, bụi bẩn và tế bào chết. Tuy nhiên, ma sát quá mức có thể gây kích ứng da đầu, đồng thời làm tăng nguy cơ tổn thương sợi tóc.

Đặc biệt, tóc khi ướt thường dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn trong quá trình xử lý. Vì vậy, việc vò tóc mạnh, giật tóc khi gỡ rối hoặc chà khăn liên tục sau khi gội có thể khiến tóc dễ gãy hơn.

Cách khắc phục khá đơn giản: thay vì dùng móng tay, hãy sử dụng phần thịt đầu ngón tay để massage da đầu nhẹ nhàng. Phân bố dầu gội đều và làm sạch bằng những chuyển động vừa phải, không cần cào mạnh hay chà xát liên tục.

Sau khi gội, dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên tóc, tránh chà đi chà lại. Nếu tóc bị rối, hãy gỡ rối từ từ, hạn chế kéo giật, đặc biệt khi tóc còn ướt. Những thay đổi nhỏ này giúp giảm tác động cơ học không cần thiết lên sợi tóc.