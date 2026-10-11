Từ tiếng Việt nào chứa đến 100 chữ 'Ô'?

“Từ tiếng Việt nào có 100 chữ ‘Ô’?” là câu hỏi khơi gợi trí tò mò. Nếu hiểu theo nghĩa đen, nhiều người có thể nghĩ đến một từ dài có chữ ‘Ô’ xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, hướng suy nghĩ này chưa chắc đã dẫn đến đáp án.

Điểm mấu chốt nằm ở cách hiểu con số 100 trong câu hỏi. Người chơi có thể thử liên hệ con số này với những cách biểu đạt quen thuộc, thay vì chỉ xem đó là số lượng chữ cái cần tìm.

Từ tiếng Việt nào có 100 chữ ‘Ô’? (Ảnh minh họa)

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