Thú cưng - Từ sở thích cá nhân đến trách nhiệm cộng đồng

Khách hàng đưa thú cưng đến Bệnh viện Thú y Pepsi Pet (phường Hạc Thành) để chăm sóc định kỳ.

Chú chó poodle của gia đình chị Đặng Thị Phương, phường Hạc Thành được gia đình đón về nuôi từ khi còn nhỏ. Cùng với việc tiêm phòng đầy đủ, hàng ngày chị Phương đều dành thời gian đưa chó đi dạo cũng như thường xuyên đưa đi đến các cơ sở dịch vụ chăm sóc thú y để chăm sóc sức khỏe, tắm sấy và cắt tỉa, nhuộm lông tạo mẫu thời trang. Chị Phương cho biết: “Mỗi ngày được vui đùa cùng với thú cưng đã mang lại niềm vui, giúp cho tôi giảm căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, các thành viên trong gia đình có thêm khoảng khắc vui vẻ, tạo sự gần gũi và gắn kết giữa các thành viên”.

Không chỉ gia đình chị Phương, hiện nay việc nuôi thú cưng đã trở nên phổ biến trong rất nhiều gia đình. Tùy theo từng điều kiện gia đình, nhiều người không ngần ngại bỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng để mua thức ăn dinh dưỡng, sắm quần áo hay đưa thú cưng đi làm đẹp định kỳ. Đối với họ, “những người bạn bốn chân” không chỉ đơn thuần là những vật nuôi giữ cửa nhà như nếp xưa mà còn là người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày.

Anh Đỗ Xuân Thế Mạnh, làm việc tại Bệnh viện Thú y Pepsi Pet (phường Hạc Thành), cho biết: “Với suy nghĩ thú cưng cũng là bạn đồng hành thân thiết trong gia đình nên nhiều người đã tìm đến các gói dịch vụ ngày càng đông đảo và đa dạng. Cùng với khám, chữa bệnh thì các dịch vụ như cắt tỉa lông, tạo kiểu dáng, tạo mẫu thời trang cũng luôn được các gia đình quan tâm và đầu tư cho thú cưng”.

Khi thú cưng trở thành thành viên trong gia đình, nhu cầu đồng hành, đưa thú cưng ra ngoài công cộng ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh những chủ nuôi có ý thức, vẫn còn tình trạng tại các công viên, vườn hoa, hay dọc các tuyến đường khu dân cư còn tình trạng thả rông chó, không đeo rọ mõm hoặc không sử dụng dây dắt khi đưa ra môi trường công cộng. Điều đáng nói, nhiều chủ nuôi còn để chó phóng uế ra môi trường công cộng xung quanh, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Bà Nguyễn Thị Lan, phường Hạc Thành, cho biết: “Nhiều chủ nuôi chủ quan cho rằng chó nhà nuôi lâu nay hiền, không hề cắn người, thế nhưng ra môi trường đông người, cũng không nói trước điều gì. Nếu bị chó cắn thì hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến người bị hại mà người chăn nuôi cũng phải có trách nhiệm. Thế nhưng, tôi thấy vẫn còn một số người nuôi chó chưa có ý thức khi đưa chó ra nơi công cộng”.

Việc chó không được kiểm soát khi ra ngoài có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Bên cạnh nguy cơ bị tấn công, việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh còn làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh dại, khiến người bị chó cắn phải điều trị dự phòng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý, trong khi bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nếu không được xử lý kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Thực tế, việc quản lý chó nuôi tại nơi công cộng đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11/6/2026, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026. Theo đó, cá nhân không tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng có thể bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng. Quy định này nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ nuôi, hạn chế nguy cơ chó tấn công người và bảo đảm an toàn tại các khu vực công cộng.

Để quy định đi vào cuộc sống thì bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm thì điều quan trọng vẫn là ý thức của người dân. Nuôi thú cưng không phải là việc thỏa mãn sở thích của cá nhân mà tình yêu thương dành cho thú cưng đi cùng với trách nhiệm thì sẽ trở thành người bạn mang lại niềm vui, chứ không phải nỗi lo trong đời sống cộng đồng.