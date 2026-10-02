ATVNCG 2026: Hà An Huy diễn văn nghệ, Hoàng Dũng - Hoàng Rob là 'anh em guột'

Hình tượng thời đi học của Hà An Huy, OSAD

Là một trong những em út 2K2 tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG), sự thể hiện của Hà An Huy suốt hành trình vừa qua luôn được khán giả đón nhận nồng nhiệt bởi tài năng âm nhạc và tính cách "tẻn tẻn", "thoại sảng" hài hước. Bên cạnh đó, giao diện 8X nghiêm túc khi đứng trên sân khấu của nam ca sĩ Gen Z cũng là "đặc điểm nhận dạng" khiến khán giả thích thú.

Thế nhưng, nhìn lại bức ảnh được Hà An Huy chia sẻ về kỷ niệm được đứng cùng sân khấu trình diễn văn nghệ nhân dịp lễ khai giảng cùng cô giáo, FC Ung Dung đã bắt gặp một cậu học trò "bảnh bao", diện vest chững chạc. Giọng ca Nhức Tiềm Thức cũng phải bất lực khi fan để lại bình luận nhận xét về cậu học trò cấp Hai: "Ủa do khai giảng chưa xếp lớp kịp nên tiết mục văn nghệ thầy cô trình diễn thay học sinh phải không nhỉ?".

Cùng ngược dòng thời gian về thời ngồi trên ghế nhà trường, hình ảnh OSAD - chàng sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mặc áo lớp khiến fan "cưng xỉu". Thời đi học, OSAD còn tranh thủ bán áo, hào hứng khoe trang cá nhân và kêu gọi bạn bè theo dõi.

Anh chàng sở hữu vóc dáng cao ráo nhưng gầy gò. Nhìn lại bản thân, giọng ca Người Âm Phủ thích thú cảm thán: "2016 trông trẻ thế nhỉ!".

Thơm "lột xác", Thỏ giữ nguyên quan điểm

Vừa ra mắt khán giả tại ATVNCG 2026, Thơm Da LAB đã phủ sóng khắp mạng xã hội bởi visual "lão hóa ngược", trẻ trung nổi bật. Cộng đồng mạng còn được dịp "đứng ngồi không yên" khi hình ảnh anh ngồi ghế nóng chương trình Ai Là Triệu Phú từ năm 2016 được "đào" lại.

10 năm trước, giọng rap của nhóm Da LAB trông "có da có thịt", nước da ngăm, chọn kiểu tóc dài đậm chất Hip-Hop. Đến hiện tại, màn "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhan sắc" của Thơm trở thành "giai thoại" khiến Gai Con không ngừng thảo luận sau mỗi Công diễn/sự kiện có Thơm tham gia.

Bên cạnh đó, giao diện ngày càng thăng hạng, "quý's tộc's" của Thỏ cũng được hội "fan thuê" dành nhiều sự quan tâm. Lục tìm lại ký ức ngày xưa, netizen bắt gặp bộ đôi Thơm - Thỏ từng lên sóng trong chương trình Cuộc Sống Thường Ngày, đưa ca khúc Một Nhà đến gần hơn với khán giả xem đài.

Thỏ mang phong thái "người quản lý" của Da LAB.

Tuy vậy, ở hậu trường, thành viên nhóm Da LAB lại "mảng miếng": "Lên đài VTV1 công bố tan rã". Trong năm 2016, mỗi khung hình chụp chung của Da LAB cũng đã có sự tồn tại của một "bức tường" ngăn cách ba ta, cả ba không bao giờ nhìn về một hướng. Thời gian trôi qua, nhóm nhạc có sự thay đổi về thành viên, sản phẩm âm nhạc nhưng có lẽ lý do vừa hài hước vừa thực tế để Da LAB vẫn còn hoạt động là họ có chung mục tiêu mưu sinh kiếm tiền và là nhóm nhạc... không thân.

"Cặp bài trùng" Hoàng Dũng - Hoàng Rob là... "anh em guột"

So với thời điểm 10 năm trước, Hoàng Dũng - Hoàng Rob không có nhiều thay đổi về ngoại hình, vẫn mang nét lãng tử, nhẹ nhàng, trầm ổn. Đáng chú ý, 2016 cũng là năm đánh dấu sự nghiệp thăng hoa của bộ đôi "anh em guột". Hoàng Dũng và Hoàng Rob cùng ra mắt ca khúc Chờ Anh Nhé được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hai anh em sau đó "đắt sô", đồng hành trong một số chương trình truyền hình, âm nhạc, nổi bật là Festival Huế.

Về dự án riêng, nếu Hoàng Rob ra mắt album Hừng Đông thì Hoàng Dũng gây chú ý khi tham gia Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất mùa đầu tiên, trình làng những ca khúc như Vì Anh Vẫn, Đi Đâu Để Thấy Hoa Bay và lọt vào Top 10.

Tại ATVNCG 2026, Hoàng Dũng hóm hỉnh giới thiệu Hoàng Rob là... "anh trai guột" trong gia đình. Sau 10 năm, cả hai vẫn mang đến những màn kết hợp ăn ý với Tích Tịch Tình Tang, Ánh Sáng Của Đời Tôi, Let Me Go, Chiến.

Đáng chú ý, trong mùa Sing My Song 2016, ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng góp mặt, thu hút khán giả với những ca khúc bắt tai và ngoại hình điển trai, nhưng may mắn chưa mỉm cười. Dù sớm dừng chân nhưng giọng ca Người Ấy lại lưu giữ một kỷ niệm "dở khóc dở cười" với bản hit Vỡ Tan: "Dính lời nguyền" hát đâu thua đó, từ Sing My Song đến ATVNCG.

Cơ duyên của Toki Thành Thỏ - K.O - Hoàng Tôn

Cùng đặt nền móng cho nhóm nhạc UNI5, Toki Thành Thỏ và K.O nhanh chóng gây chú ý khi vừa debut đã ra mắt hai MV C'mon và Xin Hãy Rời Xa chỉ cách nhau 1 tháng.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn thanh nhạc được nâng cấp qua từng dự án, vẻ ngoài "soái ca" cùng phong cách thời trang được định hướng chuẩn idol của Toki Thành Thỏ và K.O trở thành yếu tố hút fan. Nhiều khán giả trẻ tiết lộ các thành viên UNI5 chính là những "idol quốc nội" đầu tiên của họ.

Mặt khác, tại sân khấu debut của 2 mảnh ghép UNI5 vào tối 11/9/2016, khán giả còn bắt gặp sự xuất hiện của Hoàng Tôn, mang đến sợi dây liên kết thú vị cho khóa K26 ATVNCG. Thời điểm 2016, Hoàng Tôn đã có tên tuổi nhất định, "làm mưa làm gió" với bản hit Only U. Tuy nhiên, đây cũng là năm Hoàng Tôn dành một khoảng thời gian "ở ẩn" vì gặp biến cố khi thực hiện phẫu thuật.