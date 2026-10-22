Ý định thực sự của Harry

Cuộc phỏng vấn của Hoàng tử Harry với tạp chí GQ, công bố ngày 20/10, một lần nữa đưa mâu thuẫn trong Hoàng gia Anh trở thành tâm điểm chú ý. Công tước xứ Sussex thừa nhận đau buồn vì mối quan hệ rạn nứt với cha, Vua Charles III, và anh trai - Hoàng tử William.

“Tôi muốn mọi chuyện được giải quyết. Điều quan trọng nhất là hòa giải”, Harry nói.

Hoàng tử Harry có cuộc trò chuyện dài 42 phút trên tạp chí GQ.

Hoàng tử sinh năm 1984 cho rằng những bất đồng giữa anh chị em ruột hay rạn nứt trong mối quan hệ cha mẹ và con cái là vấn đề “gần gũi với nhiều người”, thường được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện của anh với mọi người.

“Người ta nhìn vào gia đình chúng tôi và hỏi: ‘Các anh sẽ giải quyết chuyện này thế nào’. Có những người không muốn mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Nhưng tôi thì muốn”, Harry nhấn mạnh.

Theo truyền thông Anh, phát ngôn này được diễn giải như lời ám chỉ William không muốn hàn gắn quan hệ với em trai. Hai anh em được cho là không liên lạc trực tiếp trong nhiều năm, bất chấp những tín hiệu hòa giải mà Harry đưa ra trước công chúng.

Trước suy đoán đó, người phát ngôn của Harry khẳng định những gì công tước nói “hoàn toàn không nhằm công kích anh trai hay bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình”. Theo lời giải thích, Harry đang nói về vấn đề rạn nứt gia đình nói chung, không nhắm đến cá nhân cụ thể.

Trên thực tế, cuộc phỏng vấn của GQ không chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa hai anh em. Harry nói về tổn thương kéo dài, đồng thời khuyến khích mọi người học cách buông bỏ quá khứ.

Harry cũng nhắc đến việc chuyển gia đình trở lại Anh sau nhiều năm sống tại California, Mỹ. Anh cho biết việc các con được học tại trường Anh và có cơ hội trải nghiệm văn hóa nơi cha trưởng thành là điều có ý nghĩa lớn. Mong muốn gần gũi gia đình cũng được anh nhắc đến như một phần lý do trở về.

Theo ITV News, Harry bày tỏ hy vọng các bên khép lại cuộc đối đầu trong quá khứ, kể cả với báo chí Anh, để hướng đến điều có ích hơn.

Dù vậy, lời giải thích của người phát ngôn không giúp tranh cãi khép lại. Daily Mail cho rằng cuộc phỏng vấn của Harry có nguy cơ làm lu mờ những sự kiện quan trọng của Hoàng gia Anh, bao gồm việc tiếp đón Quốc vương Oman trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Lâu đài Windsor vào tối 20/10.

Hoàng gia Anh tổ chức quốc yến đón Quốc vương Oman tại Lâu đài Windsor.

Trong khi Cung điện Buckingham và Kensington giữ im lặng, nguồn tin riêng tiết lộ các nhân vật cấp cao trong hoàng gia từ lâu đã mệt mỏi với lời kêu gọi “hòa giải” từ Harry.

"Anh ta thực sự nghĩ rằng sau chuyện xảy ra trong vài năm qua, mọi người đều đồng loạt mất trí nhớ sao”, nguồn tin đặt vấn đề.

Người ta còn nghi ngờ về khoảng cách giữa mong muốn hòa giải mà Harry tuyên bố và việc anh tiếp tục công khai nói về mâu thuẫn gia đình. Theo nguồn tin hoàng gia, nếu thực sự muốn hàn gắn quan hệ, Harry nên ngừng nhắc đến bất hòa trên truyền thông.

Thời gian qua, quan hệ giữa Harry và vua cha được cho là có dấu hiệu cải thiện. Vua Charles đã gặp lại Harry, Meghan Markle cùng hai cháu Archie và Lilibet trong mùa hè năm nay. Hai cha con cũng được cho là duy trì liên lạc.

Tuy nhiên, việc Harry nối lại quan hệ với vua cha, không đồng nghĩa làm được điều tương tự với William.

Theo People, nhà báo chuyên viết về Hoàng gia Anh Russell Myers nhận định quan điểm của Thân vương xứ Wales luôn rõ ràng: không có ý định duy trì quan hệ với nhà Sussex, dù trong công việc hay đời sống cá nhân.