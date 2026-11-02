Iran sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ nếu đạt thỏa thuận với Mỹ

Ngày 2/11, Iran tuyên bố sẵn sàng mở cửa trở lại eo biển Hormuz trong vòng 2 ngày nếu Mỹ chấp thuận các điều kiện do Tehran đưa ra, thay vì 7 ngày như đề xuất gửi tới Washington vào tháng 9.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định: “Khả năng triển khai kế hoạch này trong vòng hai ngày là một minh chứng nữa cho thiện chí của Iran”.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

“Chúng tôi đã nêu rõ rằng, nếu các yêu cầu của Iran được đáp ứng, an ninh tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục và tiến trình đàm phán có thể được nối lại trong thời gian ngắn”, ông Baghaei cho biết thêm.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Tehran và Washington vẫn đang duy trì trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “mọi việc đều phụ thuộc” vào việc Mỹ có chấp thuận các yêu cầu của Iran hay không. “Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thảo luận về các bước tiếp theo,” ông Baghaei giải thích.

Các điều kiện do Tehran đưa ra bao gồm chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, giải tỏa tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển do Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera công bố ngày 1/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu thêm một số điều kiện đối với Washington, bao gồm việc công nhận tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận giữa Iran và Oman, giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt được ban hành từ tháng 8.

Kể từ tháng 8, Mỹ đã liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran, trong khuôn khổ chiến lược mà Washington gọi là “bóp nghẹt kinh tế” Iran.

Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2, Tehran tuyên bố vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những tàu thuyền tìm cách đi qua tuyến hàng hải chiến lược này mà không được Iran cho phép. Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran.