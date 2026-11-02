Hàn Quốc thúc đẩy thỏa thuận với Mỹ về di dời các căn cứ không quân

Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung tại Pohang, cách thủ đô Seoul 272 km về phía Đông Nam. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Ngày 2/11, Hàn Quốc cho biết đang thúc đẩy đàm phán với Mỹ nhằm hoàn tất thỏa thuận toàn diện về việc di dời các căn cứ không quân dùng chung (COB) trên lãnh thổ Hàn Quốc vào cuối năm 2026, trong đó có các cơ sở quân sự tại thành phố Gwangju, cách thủ đô Seoul 330 km về phía Tây Nam nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, động thái trên nằm trong kế hoạch của Seoul nhằm di dời sân bay quân sự và căn cứ không quân tại Gwangju, tạo mặt bằng phát triển tổ hợp công nghiệp bán dẫn quy mô lớn tại thành phố này và các khu vực lân cận. Theo kế hoạch, sân bay quân sự Gwangju sẽ được chuyển đến huyện Muan lân cận.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chung Binna cho biết Seoul đang tham vấn Washington về việc đưa phương án tạm thời di dời các cơ sở quân sự của Mỹ bên trong căn cứ không quân Gwangju vào thỏa thuận tổng thể. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến trình Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận.

Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành đàm phán từ năm 2021 nhằm xây dựng các nguyên tắc và quy trình di dời 5 COB, xuất phát từ kế hoạch di dời sân bay quân sự tại thành phố Daegu. Các căn cứ này là những địa điểm được Hàn Quốc cung cấp cho lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), cho phép Không quân Mỹ triển khai phương tiện và khí tài trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài Daegu và Gwangju, các căn cứ còn lại nằm tại thành phố Cheongju của tỉnh Chungcheong Bắc, Gimhae của tỉnh Gyeongsang Nam và Suwon của tỉnh Gyeonggi.

Hai bên từng đạt thỏa thuận sơ bộ vào tháng 10/2024, song tiến trình đàm phán sau đó gần như đình trệ, đặc biệt sau khi xuất hiện bất đồng liên quan đến dự thảo đề xuất của Mỹ vào tháng 11/2025. Tuy nhiên, các cuộc tham vấn cấp chuyên viên gần đây đã đạt tiến triển, trong đó hai bên đang hoàn thiện thỏa thuận, tạo cơ sở để Seoul kỳ vọng hoàn tất văn kiện vào cuối năm nay.