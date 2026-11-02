Tên lửa giá rẻ 'Con dao găm rỉ sét' bất ngờ thêm phần lợi hại

Thông tin này được ấn phẩm The War Zone (TWZ) đăng tải, kèm theo những bức ảnh đầu tiên về vụ phóng tên lửa hành trình giá rẻ Rusty Dagger thuộc phiên bản mới do Công ty Zone 5 Technologies chế tạo.

Nhà sản xuất không tiết lộ địa điểm và thời gian tiến hành bài kiểm tra, cũng như chương trình cụ thể mà vụ phóng trên mặt đất này được thực hiện nhằm kiểm chứng tính năng.

Tuy vậy đại diện nhà sản xuất cho biết các phiên bản tên lửa Rusty Dagger đã được lựa chọn cho dự án cụ thể của Lục quân và Hải quân Mỹ, ngoài còn có giai đoạn phát triển ban đầu theo yêu cầu của Không quân Mỹ.

Vào tháng 8/2026, Hải quân Mỹ đã ký kết 2 hợp đồng theo chương trình CHAOS. Tại thời điểm đó, xuất hiện thông tin cho biết lực lượng này có thể đã đặt mua tên lửa hành trình RAACM-ER từ Công ty CoAspire và Rusty Dagger do Công ty Zone 5 Technologies chế tạo.

Chương trình CHAOS của Hải quân Mỹ hướng đến việc tạo ra vũ khí tấn công giá rẻ và có khả năng mở rộng quy mô sản xuất nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt tên lửa chống hạm và thay thế các mẫu cũ lỗi thời.

Tên lửa Rusty Dagger ban đầu được phát triển đặc biệt cho Ukraine như một phần của chương trình ERAM, nó được triển khai từ bệ phóng trên không như một phản ứng phi đối xứng trước tình trạng thiếu hụt các loại vũ khí đắt tiền.

Tại thời điểm cuối tháng 8/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức phê duyệt khả năng bán tới 3.350 tên lửa ERAM cho Ukraine, cùng với thiết bị và dịch vụ liên quan, với chi phí ước tính 825 triệu USD.

Thương vụ mua sắm dự kiến ​​sẽ được hỗ trợ bởi Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và chương trình Tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ. Theo dữ liệu đã công bố trước đó, việc giao một lô 840 tên lửa đã được lên kế hoạch diễn ra vào tháng 10/2026.

Theo nhà sản xuất, phiên bản tên lửa Rusty Dagger Block 40 có thể mang đầu đạn nặng khoảng 45 - 113 kg, nó vẫn giữ lại khả năng phóng từ máy bay, cả từ giá treo dưới cánh và từ hệ thống vận chuyển đạn dược dạng pallet.

Để bắn đi từ bệ phóng trên đất liền hoặc trên biển, một động cơ đẩy nhiên liệu rắn được lắp đặt ở đuôi tên lửa nhằm tạo ra lực đẩy ban đầu cho quả đạn.

Hiện tại có thông tin cho biết tầm bay của tên lửa Rusty Dagger vào khoảng 556 km khi phóng từ độ cao thấp và lên tới 926 km khi triển khai từ máy bay ở độ cao trung bình với tốc độ cao hơn.

Tuy nhiên phiên bản phóng từ đất liền và trên biển của tên lửa thường có tầm bắn tối đa ngắn hơn đáng kể so với biến thể phóng từ máy bay, cự ly tác chiến của biến thể Block 40 triển khai từ mặt đất vẫn chưa được tiết lộ.

Công ty phát triển đã thiết lập cơ sở mới tại San Luis Obispo, California, và bắt đầu sản xuất tại khu vực Dallas-Fort Worth, Texas. Một nhà máy khác đang được xây dựng theo mô hình nhượng quyền thương mại tại Miamisburg, Ohio, phối hợp với Công ty Hawthorn Aero.

Theo kế hoạch của Công ty Zone 5 Technologies, đến cuối năm 2027, các địa điểm sản xuất sẽ đạt công suất hơn 2.500 tên lửa mỗi năm, đủ để cung cấp cho khách hàng trên khắp thế giới.