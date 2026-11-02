Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Truyền thông Nga đưa tin, rạng sáng 1/11, các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tập kích nhà máy lọc dầu Kstovo ở vùng Nizhny Novgorod. Trước đó, nhà máy lọc dầu quy mô lớn của tập đoàn Rosneft ở vùng Samara cũng hứng cuộc tấn công quy mô lớn.

Trước đó vài ngày, Ukraine có vẻ đã nhượng bộ trước áp lực của Nhà Trắng về việc ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Tuy nhiên, giới chức Ukraine nói với tờ Kyiv Independent rằng họ chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu của đặc phái viên Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump, về việc tạm dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga trong 30 ngày.

Theo các quan chức Điện Kremlin, Ukraine đã nối lại hoạt động tấn công lãnh thổ Nga từ ngày 30/10.

Nhằm tránh phản ứng giận dữ từ Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky chưa xác nhận đợt tấn công mới nhất vào nhà máy lọc dầu Nga. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này đã đánh trúng một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa ở vùng Rostov. Một tổ hợp tên lửa Pantsir được cho đã bị phá hủy, khi Kiev triển khai biện pháp trừng phạt tầm xa.

Ông Zelensky cho rằng Ukraine buộc phải đáp trả do Moscow liên tục tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo vào các cơ sở năng lượng dễ tổn thương trên khắp các thành phố của nước này.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công 4 khu vực của Ukraine vào sáng sớm 1/11, gây ra cảnh mất điện diện rộng.

Các vụ tấn công mới nhất diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn cục bộ kéo dài 6 ngày - do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian - kết thúc tại thị trấn Oleshky.

Ủy viên Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/10 - 1/11 đã kết thúc, đồng thời đánh giá đây là bước đi quan trọng trong các nỗ lực nhân đạo chung.