Cú chuyển hướng bất ngờ của nghị sĩ Mỹ khiến đảng Dân chủ ngỡ ngàng

Ngày 1/11, hạ nghị sĩ Haley Stevens của đảng Dân chủ gây bất ngờ khi công khai ủng hộ Mike Rogers, ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Michigan.

Động thái diễn ra trong thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần và khiến nội bộ đảng Dân chủ đối mặt với làn sóng phản ứng.

Đối thủ của ông Rogers là Abdul El-Sayed, ứng viên đảng Dân chủ. Cuộc cạnh tranh tại Michigan được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện của hai chính đảng lớn nhất nước Mỹ.

Theo The New York Times, quyết định của bà Stevens bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân với ông El-Sayed trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại Michigan.

Thượng nghị sĩ đương nhiệm Gary Peters trước đó tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, khiến đảng Dân chủ phải tổ chức bầu cử sơ bộ để lựa chọn người đại diện tham gia cuộc đua. Bà Stevens và ông El-Sayed trở thành đối thủ trực tiếp trong quá trình này.

Căng thẳng giữa hai người gia tăng khi họ công kích lẫn nhau và bộc lộ bất đồng về chính sách của Mỹ đối với Israel. Sau khi ông El-Sayed giành chiến thắng sít sao, bà Stevens từng tuyên bố sẽ ủng hộ ứng viên Dân chủ trong cuộc đối đầu với ông Rogers.

Tuy nhiên, ngày 1/11, nữ nghị sĩ bất ngờ thay đổi lập trường, công khai đứng về phía ứng viên Cộng hòa. Quyết định này khiến nhiều thành viên đảng Dân chủ ngỡ ngàng, bởi trước đó bà Stevens vẫn khẳng định sẽ đặt lợi ích tập thể lên trên mâu thuẫn cá nhân và tích cực vận động cho các ứng viên cùng đảng.

Phản ứng trong nội bộ đảng Dân chủ nhanh chóng xuất hiện. Nhiều thành viên bày tỏ bất bình trước quyết định của bà Stevens, cho rằng hành động này có thể làm suy yếu chiến dịch của ông El-Sayed trong giai đoạn nước rút.

Một số nhân viên tại văn phòng quốc hội của nữ nghị sĩ đã xin từ chức. Những đồng minh cũ của bà cũng bắt đầu phối hợp với chiến dịch tranh cử của ông El-Sayed thông qua các nhóm trò chuyện, tìm cách hỗ trợ ứng viên Dân chủ và thảo luận nội dung vận động trên mạng xã hội.

Bảo vệ quyết định của mình, bà Stevens khẳng định không quay lưng với đảng Dân chủ và cho rằng sự ủng hộ dành cho ông Rogers chỉ là một lá phiếu.

Trong khi đó, ông Rogers bày tỏ vinh dự khi nhận được sự ủng hộ từ một nữ nghị sĩ thuộc đảng đối lập, đồng thời gọi đây là biểu hiện của lòng can đảm chính trị.

Theo các cuộc thăm dò được đề cập trong bài viết, ông hiện vẫn dẫn trước ông Rogers trong cuộc đua Thượng viện tại Michigan. Tuy nhiên, động thái của bà Stevens có thể tạo thêm sức ép đối với chiến dịch Dân chủ khi ngày bầu cử đang đến gần.