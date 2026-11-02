Halloween đẫm máu ở Mỹ: 13 người thiệt mạng, 92 người bị thương vì xả súng

Số liệu sơ bộ tổng hợp từ các vụ nổ súng và dữ liệu của tổ chức phi lợi nhuận Gun Violence Archive cho thấy, cuối tuần Halloween năm nay là một trong những thời điểm xảy ra nhiều vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng tại Mỹ trong những năm gần đây.

Một vụ xả súng tại cửa hàng bán trang phục và đồ trang trí Halloween ở bang California đã khiến 1 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Ảnh: X

Tại bang California, một vụ xả súng xảy ra tối 30/10 tại cửa hàng bán trang phục Halloween ở thành phố Fairfield khiến một phụ nữ 31 tuổi đang mang thai thiệt mạng và 6 người khác bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Vụ việc khiến nhiều khách hàng hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, buộc trung tâm mua sắm phải hủy hoạt động phát kẹo Halloween dự kiến diễn ra ngày hôm sau.

Ở Birmingham, bang Alabama, hai vụ nổ súng xảy ra cách nhau chỉ vài phút sau trận bóng bầu dục truyền thống Magic City Classic giữa hai trường đại học. 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ nổ súng gần sân vận động Legion Field. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm 17 tuổi mang theo súng được gắn thiết bị chuyển đổi cơ chế bắn.

Bang Delaware cũng ghi nhận hai vụ xả súng chỉ trong hơn một giờ. Tại thị trấn Ellendale, một thiếu nữ 17 tuổi thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi kẻ tấn công nổ súng vào đám đông đang dự tiệc ngoài trời. Không lâu sau, một vụ nổ súng khác xảy ra gần Đại học Delaware, khiến 6 người phải nhập viện.

Bạo lực tiếp tục lan rộng tại nhiều thành phố và khu vực tập trung đông sinh viên. Hai vụ xả súng ở các thành phố cùng tên Bloomington, thuộc bang Illinois và Indiana, khiến một người thiệt mạng và 14 người bị thương. Tại Fayetteville, bang Arkansas, 6 người trúng đạn gần khu vực tổ chức các hoạt động Halloween.

Đặc biệt, khu giải trí về đêm Deep Ellum ở thành phố Dallas, bang Texas, chứng kiến ba vụ xả súng liên tiếp khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương. Cảnh sát cho biết số nạn nhân bị thương có thể tiếp tục tăng do một số người tự đến bệnh viện điều trị.

Tại Jacksonville, bang Florida, hai vụ nổ súng ở các bữa tiệc Halloween khiến 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Trong khi đó, một vụ tấn công tại hộp đêm ở Jackson, bang Mississippi, khiến 2 người chết và 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, các nghi phạm đeo mặt nạ đã xông vào địa điểm tổ chức tiệc hóa trang và nổ súng vào đám đông.

Những vụ việc liên tiếp khiến giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực súng đạn trong các hoạt động cộng đồng. Thống đốc Delaware Matt Meyer nhấn mạnh rằng bạo lực súng đạn không thể được xem là điều bình thường hay trở thành một phần được chấp nhận trong cuộc sống.

Theo Gun Violence Archive, từ đầu năm 2026 đến nay, nước Mỹ đã ghi nhận gần 400 vụ xả súng hàng loạt, tương đương trung bình hơn một vụ mỗi ngày. Những con số này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an toàn cộng đồng và khả năng kiểm soát bạo lực súng đạn tại quốc gia này.