Lãnh tụ Tối cao Iran ra lệnh sẵn sàng phản công 'không giới hạn'

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã có một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao Iran vào ngày 2/11.

Theo hãng thông tấn IRNA, ông Khamenei đã chỉ đạo quân đội sẵn sàng “đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ, không giới hạn về phạm vi địa lý” trước mọi mối đe dọa tiềm tàng.

Nhà lãnh đạo Iran yêu cầu lực lượng vũ trang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu chủ động và linh hoạt, coi đây là yếu tố quan trọng để đạt được năng lực răn đe tối đa.

Ông đồng thời yêu cầu cập nhật danh sách mục tiêu, đưa các tài sản hữu hình và vô hình của Mỹ và Israel vào phạm vi có thể bị lực lượng vũ trang Iran tấn công.

Những tuyên bố trên cho thấy Tehran đang tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong bối cảnh nguy cơ xung đột với Washington và Tel Aviv tái bùng phát.

Mohammad Akraminia, người phát ngôn quân đội Iran, trước đó cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ có thể khiến chiến sự mở rộng ra khu vực địa lý lớn hơn.

Ông cho rằng nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục các hành động quân sự dưới sức ép của Israel, xung đột sẽ không còn giới hạn trong phạm vi hiện tại.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả bất kỳ bên nào gây tổn hại cho người dân Iran.

Trong khi Tehran phát đi những cảnh báo quân sự mạnh mẽ, các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột tái diễn vẫn đang được tiến hành.

Phái đoàn Qatar ngày 30/10 đã tới thủ đô Tehran để đàm phán với các quan chức cấp cao Iran. Qatar và Pakistan thời gian qua đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, song chưa đạt được thỏa thuận lâu dài.

Tờ Wall Street Journal ngày 28/10 đưa tin Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, nhằm tìm kiếm khả năng nối lại đàm phán hòa bình. Tehran xác nhận đã nhận được bức thư nhưng chưa phản hồi.

Ngày 30/10, ông Trump tuyên bố xung đột sẽ sớm kết thúc và Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể các biện pháp Washington sẽ triển khai để bảo đảm mục tiêu này của Iran.

Trong bối cảnh các kênh ngoại giao chưa đạt được bước đột phá, những cảnh báo từ giới lãnh đạo Iran cùng yêu cầu mở rộng danh sách mục tiêu quân sự đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông.