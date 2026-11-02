Nga cáo buộc Ukraine chế tạo bom cài trong kính nhằm vào lính điều khiển UAV

Nga phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong kính điều khiển UAV. Video: FSB

Theo đài RT, FSB hôm nay (2/11) thông báo vừa ngăn chặn một loạt âm mưu tấn công nhằm vào các binh sĩ Nga vận hành máy bay không người lái (UAV), liên quan tới kính điều khiển góc nhìn thứ nhất (FPV) có gắn chất nổ. FSB kêu gọi các nhóm tình nguyện kiểm tra kỹ hơn những nhà tài trợ tiềm năng, đồng thời chỉ ra một số dấu hiệu cảnh báo có thể cho thấy đó là một hoạt động phá hoại từ phía Ukraine.

Chiến thuật bị cáo buộc này có nét tương đồng với chiến dịch tình báo gây chấn động của Israel tại Lebanon năm 2024. Khi đó, hàng nghìn máy nhắn tin cài chất nổ đã được đưa vào chuỗi cung ứng của lực lượng Hezbollah và sau đó bị kích nổ, khiến các thành viên của nhóm vũ trang ở Lebanon này cùng nhiều người khác thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, chiến dịch mà các quan chức an ninh Nga mô tả có quy mô nhỏ hơn nhiều.

Đầu năm 2025, Kiev đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ cung cấp 80 chiếc kính điều khiển UAV có gài chất nổ cho quân đội Nga. Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) được cho là lấy cảm hứng từ chiến dịch gài chất nổ trong máy nhắn tin của tình báo Israel. Vào thời điểm đó, các nguồn tin có liên hệ với quân đội Nga cho biết một lô kính Skyzone Cobra X V4 đã bị gắn chất nổ, khiến một số quân nhân bị thương.

Hồi tháng 3, FSB cũng tuyên bố đã chặn một lô hàng gồm hơn 500 miếng lót giày sưởi điện bị gài chất nổ. Cả hai vụ việc đều được cho có liên quan tới nỗ lực lợi dụng các mạng lưới tình nguyện viên đang cung cấp trang thiết bị cho binh sĩ Nga.

Theo FSB, âm mưu mới nhất bị phát hiện sau khi một quân nhân Nga nhận được lời đề nghị cung cấp kính điều khiển UAV có dấu hiệu đáng ngờ và báo cho cơ quan phản gián quân sự. Các chuyên gia đã kiểm tra thiết bị và xác nhận bên trong có chứa chất nổ. Cuộc điều tra sau đó phát hiện thêm một số khoản quyên góp đáng ngờ khác được tin có liên quan đến Ukraine.

Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc mới của phía Nga.