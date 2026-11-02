Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ

Trong cuộc phỏng vấn với CNN Türk công bố ngày 2/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cần có đối thoại trực tiếp ở cấp lãnh đạo cao nhất để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc gặp này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi biết Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan có những kênh liên lạc riêng với Tổng tống Nga Vladimir Putin. Đó là lý do chúng tôi ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ,” ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, cuộc gặp trực tiếp giữa hai tổng thống có thể giúp tháo gỡ những vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong các cuộc đàm phán giữa phái đoàn hai nước và các nhóm công tác kỹ thuật. “Đó chính là lý do tôi muốn gặp ông ấy, với tư cách là người đưa ra các quyết định,” ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Facebook/Volodymyr Zelensky

Đề cập đến chương trình nghị sự của cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn dọc toàn bộ chiến tuyến và việc thiết lập cơ chế giám sát thực thi các thỏa thuận cần là những nội dung trọng tâm.

Bên cạnh đó, ông cho rằng hai nhà lãnh đạo cần thảo luận về các bảo đảm an ninh, công cuộc tái thiết Ukraine và quy chế của những vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Tuy nhiên, ông khẳng định Kiev sẽ không chấp nhận các yêu cầu của Moscow về nhượng bộ lãnh thổ liên quan đến vùng Donbass hay công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, vì những nhượng bộ như vậy sẽ đi ngược lại Hiến pháp Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh không một quốc gia thứ ba nào có quyền đàm phán về các vấn đề liên quan đến chủ quyền và tương lai của Ukraine nếu không có sự tham gia trực tiếp của Kiev. “Không ai có thể quyết định vận mệnh của Ukraine mà không có sự tham gia của chính người Ukraine. Điều đó sẽ không công bằng và cũng chẳng dẫn đến kết quả nào. Việc đàm phán về vận mệnh của một quốc gia mà không có sự hiện diện của chính quốc gia đó là phi logic,” ông Zelensky tuyên bố.

Ngoài triển vọng đàm phán với Nga, Tổng thống Zelensky cũng đề cập khả năng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 tại Miami, Mỹ vào tháng 12 tới, song cho biết Kiev chưa nhận được lời mời chính thức từ Washington.

Theo ông, đã xuất hiện những tín hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mời Ukraine tham dự hội nghị, đồng thời đưa ra một sáng kiến nhằm chấm dứt xung đột. “Đương nhiên, nếu Tổng thống Trump gửi lời mời chính thức, chúng tôi sẽ hoan nghênh điều đó,” ông Zelensky cho hay.

Giới chức Nga và Mỹ hiện chưa bình luận về phát biểu của Tổng thống Ukraine.

Theo RBC Ukraine, trước đó vào tháng 9, Mỹ đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, làm dấy lên khả năng diễn ra cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Nga và Tổng thống Trump. Điện Kremlin từng bác bỏ đề xuất của ông Zelensky về việc gặp ông Putin bên lề sự kiện này.

Ngày 31/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể mời Tổng thống Zelensky nếu sự tham gia của nhà lãnh đạo Ukraine có khả năng giúp mang lại những kết quả tích cực. Ngày 1/11, Tổng thống Trump cũng không loại trừ khả năng này.

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm 1/11 cho biết Tổng thống Nga Putin có thể trả lời nếu nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định ông Zelensky hiện không có kế hoạch gọi điện cho nhà lãnh đạo Nga.