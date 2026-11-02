Cột mốc lịch sử khi những xe tăng Challenger 3 đầu tiên đã được bàn giao

Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết họ đã nhận được 7 nguyên mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Challenger 3 để thử nghiệm, trong khi chiếc thứ 8 đang trong giai đoạn sản xuất cuối cùng.

Thông tin này được cung cấp trong một văn bản giải đáp thắc mắc của các nghị sĩ Quốc hội, do Bộ trưởng Quốc phòng Anh - ông Luke Pollard đệ trình.

Các phương tiện chiến đấu vừa được giao là một phần của chương trình thử nghiệm giai đoạn trình diễn, mục đích nhằm xác nhận hiệu suất của các xe tăng trước khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Dự án Challenger 3 bao gồm việc nâng cấp 148 chiếc Challenger 2 theo hợp đồng trị giá 800 triệu bảng Anh, được trao cho Liên doanh Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) vào ngày 7/5/2021, công việc hiện đang được triển khai tại Telford.

Quá trình hiện đại hóa vẫn giữ nguyên thân xe Challenger 2 và lắp đặt một tháp pháo mới với pháo nòng trơn Rheinmetall 120 mm L55A1, thay thế cho pháo nòng xoắn 120 mm L30A1 thế hệ cũ.

Loại đạn sử dụng bao gồm đạn xuyên giáp ổn định bằng cánh (APFSDS) và đạn đa năng có ngòi nổ lập trình, mang lại khả năng tác chiến rất đa dạng cho cỗ chiến xa này.

Chương trình hiện đại hóa cũng bao gồm kiến ​​trúc thiết bị kỹ thuật số mới, kính ngắm của chỉ huy và xạ thủ với kênh ảnh nhiệt, theo dõi mục tiêu tự động và giáp bảo vệ dạng module. Việc tích hợp hệ thống phòng vệ chủ động Trophy của Israel cũng nằm trong kế hoạch.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh được phát hành ngày 20/1/2026, RBSL đã hoàn thành cuộc thử nghiệm bắn đầu tiên của xe tăng Challenger 3 tại Anh với đầy đủ kíp chiến đấu bên trong. Trước đó đã có bài kiểm tra bắn trong trạng thái điều khiển từ xa.

Khi hợp đồng được trao, khả năng hoạt động ban đầu (IOC) được lên kế hoạch diễn ra vào năm 2027, và khả năng hoạt động đầy đủ (FOC) ấn định tại thời điểm năm 2030.

Tuy nhiên trong một phản hồi trước Quốc hội ngày 8/9/2026, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo về việc xem xét tiến độ của chương trình và quy trình phê duyệt lại, dự kiến ​​diễn ra trong năm tài chính 2026 - 2027.

Phản hồi mới nhất không cung cấp bất kỳ mốc thời gian cập nhật nào cho việc bắt đầu sản xuất hàng loạt, hoặc đạt được khả năng hoạt động ban đầu, dẫn tới nhiều nghi ngại dự án sẽ tiếp tục trễ hẹn.

Một điểm đáng chú ý nữa là mới đây các chuyên gia quân sự đã đặt T-90M của Nga và Challenger 3 đến từ Anh lên bàn cân, khi chúng thể hiện triết lý thiết kế xe tăng khác nhau, các chuyên gia đã so sánh dựa trên một số tiêu chí quan trọng.

T-90M Proryv và Challenger 3 thể hiện hai tầm nhìn khác nhau về một xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) hiện đại. Chiến xa của Nga nhẹ và nhỏ gọn hơn, trong khi MBT của Anh chú trọng vào khả năng bảo vệ và hệ thống điện tử

Theo nhận xét, xe tăng Challenger 3 chiếm ưu thế về khả năng bảo vệ và hệ thống điện tử, trong khi T-90M vượt trội về sức cơ động. Trên khía cạnh hỏa lực, hai dòng chiến xa tương đương nhau, mặc dù sử dụng các hệ thống vũ khí hoàn toàn khác biệt.