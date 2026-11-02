Máy bay thương mại Mỹ lao xuống đất như tên lửa, 9 người thiệt mạng

Máy bay phản lực thương mại Learjet 60 gặp nạn tại hạt Palm Beach, bang Florida, hôm 1/11, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

Video ghi lại sự việc cho thấy chiếc phi cơ lao xuống mặt đất gần như theo phương thẳng đứng, sau đó phát nổ dữ dội trên một tuyến đường.

Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả chiếc máy bay lao xuống “giống như tên lửa”. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy xác nhận 9 người trên máy bay đều tử vong. Giới chức chưa ghi nhận trường hợp thiệt mạng dưới mặt đất.

Theo ông Duffy, chiếc Learjet 60 đang thực hiện hành trình từ thành phố Austin, bang Texas, đến Bahamas.

Máy bay rơi gần khu dân cư Cresthaven, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng 11 km. Ông Trump có mặt tại khu nghỉ dưỡng hôm 1/11 nhưng đã rời đi khoảng một giờ trước khi tai nạn xảy ra.

Bản ghi âm liên lạc giữa tổ bay và đài kiểm soát không lưu cho thấy phi công đã thông báo tình trạng băng tích tụ trên máy bay.

Nhiệt độ không khí bên ngoài được ghi nhận ở mức âm 47 độ C. Phi cơ đồng thời gặp nhiễu động không khí ở mức vừa phải, khiến độ cao dao động khoảng 210 m.

Trước khi gặp nạn, phi công phát tín hiệu khẩn nguy, thông báo mưa bắt đầu xuất hiện và đề nghị tăng độ cao. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.

“Chúng tôi đang hạ độ cao với tốc độ hơn 3.000 m/phút. Máy bay vượt quá tốc độ cho phép, hạ xuống với tốc độ khoảng 6.000 m/phút... Chúng tôi sắp lao xuống đất”, phi công thông báo.

Dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không ADS-B Exchange cho thấy máy bay đã mất hơn 8.000 m độ cao chỉ trong khoảng một phút trước khi tín hiệu bị ngắt.

Thời điểm tai nạn, khu vực Palm Beach đang có bão. Chiếc Learjet 60 được cho là đã bay qua một ổ giông trước khi mất độ cao. Tuy nhiên, giới chức chưa xác định liệu thời tiết, tình trạng băng tích tụ hay yếu tố kỹ thuật có phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra. Đây là vụ tai nạn hàng không gây chết người nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong năm nay, sau vụ máy bay nhảy dù rơi ở Butler, bang Missouri, hồi tháng 6 khiến 12 người thiệt mạng.