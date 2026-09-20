Xuân Lãng nhớ lời Bác dặn

Luôn nhớ lời Bác dặn

Sự kiện Bác Hồ về thăm, chúc Tết năm 1956 vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người dân thôn Yên Định. Bà Trịnh Thị Sao, 72 tuổi, Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi thôn Yên Định kể: Ngày Bác Hồ về thăm, tôi mới 2 tuổi, về sau được nghe kể lại mới biết: Sau hơn 1 năm kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, Nhân dân thôn Yên Định đang tập trung sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành cải cách ruộng đất - trở thành điển hình tiên tiến của huyện Bình Xuyên ngày ấy. Giữa lúc cán bộ, Nhân dân đang phấn khởi đón nhận những thành quả của cuộc cách mạng và mừng Tết Nguyên đán Bính Thân thì niềm vui lớn đã đến: Đó là ngày 12/2/1956 (tức mùng 1 Tết), Bác Hồ về thăm, chúc Tết Nhân dân thôn Yên Định.

Người dân thôn Yên Định thường xuyên chăm sóc cây cảnh, vệ sinh khuôn viên khu lưu niệm Bác Hồ về thăm.

Tin Bác Hồ về chúc Tết lan truyền rất nhanh, bà con trong xã chạy đến đứng kín sân nhà anh Thêm để nghe Bác nói chuyện, và nơi này trở thành cuộc mít tinh chào mừng Bác. Sau đó, Bác đến thăm gia đình bà Đằng - cơ sở nuôi giấu cán bộ trong kháng chiến chống Pháp. Tại đây, Bác căn dặn cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn, trong xã phải đoàn kết thi đua phấn đấu sản xuất ra nhiều lúa gạo và hàng hóa để ổn định, nâng cao đời sống. Nhớ lời căn dặn của Bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Yên Định nói riêng, xã Tân Phong cũ - nay là Xuân Lãng nói chung luôn ghi nhớ, chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng quê hương, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự để trở thành điểm sáng của tỉnh trong các phong trào thi đua, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đạt thôn dân cư kiểu mẫu.

Phấn đấu xứng đáng với mong ước của Người

Tiến sĩ Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãng chia sẻ: “Sự kiện Bác Hồ về thôn Yên Định chúc Tết bà con cách đây 70 năm là dấu ấn lịch sử vô cùng quan trọng, thể hiện tư tưởng, tình cảm của Người đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn nói riêng và xã nói chung. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc”.

Sau khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cơ cấu kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì các sản phẩm có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng tăng giá trị kinh tế, dần hình thành các vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, sản phẩm VietGAP như: Gạo Phú Xuân, hoa cúc Đạo Đức. Nổi bật là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới", nhiều gia đình ở thôn Yên Định tự nguyện hiến đất, phá tường rào, đóng góp tiền của, ngày công tham gia làm đường giao thông, đổ rãnh thoát nước, nạo vét kênh mương... Nhờ đó, 100% đường làng, xóm ngõ thôn Yên Định hôm nay xanh - sạch - đẹp; nhà cửa khang trang, đạt danh hiệu thôn văn hóa. Toàn xã có 11/16 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 68,75%; có 8/11 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chiếm 72,7%; Trạm Y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, trên địa bàn xã có 375 doanh nghiệp, hàng nghìn cơ sở sản xuất TTCN phát triển, tạo việc làm cho hơn 90% người trong độ tuổi lao động của địa phương, thu nhập bình quân đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Đường giao thông vào thôn Yên Định, xã Xuân Lãng được đổ bê tông, trồng cây, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Xây dựng xã Xuân Lãng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Xuân Lãng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 16 chỉ tiêu cơ bản gồm 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế, 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng với 3 khâu đột phá. Mục tiêu, lấy phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trên địa bàn xã có 1 phần Khu công nghiệp Bình Xuyên với nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, ngoài ra còn một số tập đoàn, công ty lớn đóng trên địa bàn như: Công ty cổ phần tập đoàn Thép Việt - Đức, Tập đoàn Quế Lâm... Bên cạnh đó, TTCN và làng nghề được quan tâm đầu tư, sản phẩm TTCN không ngừng duy trì ổn định như: Nghề mộc Thanh Lãng, nghề sắt vụn Can Bi, nghề làm bò bía Bảo Đức..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Các sản phẩm CN - TTCN như ống thép, phân bón, đồ gỗ mỹ nghệ... không chỉ được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu, đã tác động tích cực đến phát triển các ngành dịch vụ.

Trước những thời cơ và thuận lợi mới đan xen, với cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Xuân Lãng, việc học tập và làm theo lời Bác càng có ý nghĩa thiết thực. Những lời căn dặn của Người khi về thăm, chúc Tết năm xưa trở thành tài sản tinh thần vô giá và là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân nơi đây quyết tâm phấn đấu, góp sức đưa quê hương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới hiện đại.