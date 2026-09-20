Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chỉnh lẵng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Cùng đi có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Đón tiếp và tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Tân Trào, Trung Sơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Tân Trào.

Đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tại Đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các các vị tiền bối cách mạng, Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”. Trong không khí trang nghiêm, Đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam; tưởng nhớ công lao của các thế hệ tiền bối cách mạng, các Anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thỉnh chiêng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Tân Trào.

Tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội (nơi ở, làm việc của Ban Thường trực Quốc hội trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ cuối năm 1952 đến cuối năm 1954), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội là nơi gắn với quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, nơi ghi dấu năm tháng hoạt động gian khổ và những chiến công vẻ vang của cán bộ, nhân viên Ban Thường trực Quốc hội trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Khu trưng bày các hiện vật tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, xã Tân Trào.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác tặng quà Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã thăm và tặng 20 suất quà cho người có công với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn xã Trung Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của người có công với cách mạng, người cao tuổi; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung và cá nhân đồng chí Đỗ Văn Chiến nói riêng đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi; qua đó góp phần động viên các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, là tấm gương cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà xã Trung Sơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, động viên người cao tuổi xã Trung Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà người có công, người cao tuổi trên địa bàn xã Trung Sơn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng tặng quà người có công, người cao tuổi xã Trung Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo tỉnh trao quà cho người có công, người cao tuổi xã Trung Sơn.

Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công, thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên (nay là xã Tân Trào). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương trong triển khai dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến xem quy hoạch tuyến đường từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên (nay là xã Tân Trào).

Đồng chí nhấn mạnh, đây là tuyến đường kết nối trực tiếp các địa danh lịch sử quan trọng của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào - “Thủ đô Khu giải phóng”, nơi ghi dấu những quyết định mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam. Tuyến đường sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và du khách tới tham quan, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.