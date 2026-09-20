Giải thể thao chào mừng 80 năm truyền thống Quân khu 2

Dự và cổ vũ giải có Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Vương Đình Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cùng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

Vận động viên thi đấu nội dung đẩy gậy.

Giải thu hút hơn 100 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: bóng đá nam 7 người, đẩy gậy, kéo co và ném còn. Với tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các vận động viên thi đấu nhiệt tình, đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính.

Giải thể thao là hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị tham gia thi nội dung kéo co.

Thông qua giải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục khuyến khích cán bộ, chiến sĩ thường xuyên rèn luyện thể lực, nâng cao bản lĩnh, ý chí và khả năng sẵn sàng nhận, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh.

Đại tá Vương Đình Hòa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giải cho đơn vị đoạt giải bóng đá mini 7 người.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 12 giải nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.