Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành

Ngày 19/9, tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định ông Nguyễn Thế Mạnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Thế Mạnh phát biểu khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chiều 19/9. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Nguyên.

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết trên cương vị mới sẽ cùng tập thể UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đồng thời, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nêu 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Siết kỷ luật, thúc đẩy tăng trưởng

Ưu tiên đầu tiên được ông Nguyễn Thế Mạnh đề cập là giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng chính quyền cơ sở kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Trọng tâm thứ hai là thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp, hạ tầng chiến lược và tăng cường liên kết vùng.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 11% năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển, Thái Nguyên sẽ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, trong đó chú trọng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến khoáng sản.

Tỉnh cũng định hướng thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực doanh nghiệp FDI, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực quan trọng cho phát triển.

Cùng với đó, Thái Nguyên sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có tính động lực và sức lan tỏa lớn; ưu tiên củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và từng bước xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba liên quan đến nông nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số, gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và cộng đồng.

Thái Nguyên cũng định hướng phát triển hệ thống phân phối hiện đại kết hợp thương mại điện tử, thanh toán số và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp.

Phát triển phải hướng tới người dân

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa; thu hẹp khoảng cách giữa các vùng; giải quyết việc làm, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực phục vụ công nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhóm nhiệm vụ thứ năm là phát huy vai trò của người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân nhanh, đầy đủ và kịp thời hơn.

Đáng chú ý, Thái Nguyên định hướng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, phân tích dữ liệu và các công nghệ số tiên tiến trong cải cách thủ tục hành chính, sản xuất kinh doanh và an sinh xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

“Trên cương vị mới, tôi xin hứa sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của Nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh”, ông Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh khi nhận nhiệm vụ.