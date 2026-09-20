Không chịu xếp hàng, xe lấn làn kiểu 'khôn lỏi' phải lùi cả cây số

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), qua camera hành trình ghi lại, trên đoạn đường cong với diện tích mặt đường không quá lớn, một phương tiện đã có hành vi đi sai làn đường, lấn sang phần đường ngược chiều để vượt lên phía trước thay vì di chuyển tuần tự theo dòng phương tiện.

Hình ảnh từ camera cho thấy, tại khu vực đường hẹp, các phương tiện đang xếp hàng di chuyển. Tuy nhiên, tài xế ô tô nói trên đã đánh lái sang trái, đi vào làn đường ngược chiều với ý định vượt qua dòng xe phía trước. Việc di chuyển theo kiểu “điền vào chỗ trống” này tiềm ẩn nguy cơ xung đột với phương tiện đi chiều ngược lại, đồng thời gây cản trở cho các phương tiện đang lưu thông đúng phần đường.

Đáng chú ý, sau khi đi sai làn, phương tiện vi phạm lại không thể tiếp tục di chuyển như dự định và buộc phải lùi xe trở lại vị trí trước đó để nhập lại làn vì dòng xe ngược chiều không nhường đường.

Không chịu xếp hàng, tài xế lấn sang làn ngược chiều để vượt lên nhưng cuối cùng phải lùi xe trở lại.

Theo Cục CSGT, tình huống trên cho thấy việc cố vượt lên trong những đoạn đường hẹp không những không giúp phương tiện di chuyển nhanh hơn mà còn có thể khiến tài xế phải mất thêm thời gian để xử lý hậu quả của việc đi sai phần đường.

Cục CSGT cho biết đã nhiều lần lưu ý người tham gia giao thông cần tuân thủ việc di chuyển theo đúng làn đường, phần đường và xếp hàng tuần tự, đặc biệt tại những vị trí đường hẹp hoặc khi lưu lượng phương tiện đông. Việc phía trước xuất hiện một khoảng trống không đồng nghĩa với việc phương tiện phía sau có thể tùy ý đánh lái sang làn khác để lấp vào khoảng trống đó.

Thực tế, tình trạng phương tiện di chuyển theo kiểu “điền vào chỗ trống”, len lỏi hoặc chuyển làn thiếu quan sát có thể làm phát sinh xung đột giữa các dòng phương tiện, khiến giao thông trở nên lộn xộn và làm tăng nguy cơ va chạm.

Cục CSGT cũng từng đề cập việc tổ chức giao thông cần hướng tới việc phương tiện di chuyển theo hàng, hạn chế tình trạng xe dàn hàng ngang hoặc liên tục len lỏi giữa các khoảng trống. Đây không chỉ là vấn đề chấp hành quy định mà còn liên quan trực tiếp đến ý thức giữ trật tự, an toàn khi tham gia giao thông.

Đối với người điều khiển phương tiện, khi gặp tình trạng ùn ứ hoặc dòng xe di chuyển chậm, việc giữ đúng làn đường, duy trì khoảng cách phù hợp và chờ đến lượt có thể khiến hành trình chậm hơn trong thời gian ngắn, nhưng giúp hạn chế các tình huống phải phanh, đánh lái hoặc lùi xe đột ngột.

Hiện lực lượng chức năng đang tăng cường sử dụng dữ liệu hình ảnh, camera giám sát và các nguồn dữ liệu điện tử để ghi nhận, xác định diễn biến vi phạm giao thông. Việc xử lý cũng sẽ được thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ diễn biến của tình huống.