Gia Lai: Hơn 27.400 trường hợp bị 'phạt nguội' qua hệ thống camera trong 9 tháng

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phòng CSGT Công an tỉnh đã xác minh và gửi thông báo "phạt nguội" đến với 27.453 trường hợp. Đến nay, Phòng CSGT đã trực tiếp lập biên bản xử phạt đối với 10.503 trường hợp, với số tiền nộp ngân sách tại tỉnh Gia Lai khoảng 41,7 tỷ đồng.

Từ phòng giám sát, dữ liệu hình ảnh được khai thác để phục vụ phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.

Đối với gần 17.000 trường hợp còn lại, Phòng CSGT đã chuyển dữ liệu điện tử trên hệ thống phần mềm xử lý vi phạm giao thông đến đơn vị có thẩm quyền xử lý vi phạm nơi cư trú của chủ phương tiện.

Theo thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, sau khi camera ghi nhận, các trường hợp vi phạm được tra cứu, xác minh và tổ chức xử lý theo quy định. Điểm đáng chú ý là nguồn dữ liệu được tích lũy theo thời gian không chỉ phục vụ xử phạt mà còn giúp lực lượng chức năng nhận diện những tuyến đường, khu vực, thời điểm và nhóm hành vi thường xảy ra vi phạm. Từ đó, lực lượng có thể chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phù hợp.

Trong 9 tháng đầu năm, 27.453 trường hợp vi phạm giao thông ở Gia Lai được phát hiện, xác minh qua hệ thống camera.

Việc ứng dụng camera vì vậy đang làm thay đổi phương thức tuần tra, kiểm soát giao thông: Từ việc chủ yếu phát hiện vi phạm khi cán bộ trực tiếp có mặt trên đường sang kết hợp giữa tuần tra thực địa và giám sát, xử lý trên nền tảng dữ liệu.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, mục tiêu cuối cùng của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không phải là xử phạt được bao nhiêu trường hợp, mà là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hạn chế vi phạm và phòng ngừa tai nạn.