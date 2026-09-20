Dự báo thời tiết ngày 21/9: Mưa lớn tiếp diễn tại Nam Bộ và Nam Trung Bộ
Từ chiều 21/9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam, khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn diện rộng sẽ còn tiếp diễn tới khoảng ngày 24/9, khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị; lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất.
Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 21/9
TP. Hà Nội
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
TP. Hồ Chí Minh
Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Đông Bắc Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Thanh Hóa đến TP. Huế
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; Phía Nam 28-31 độ.
Phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; phía Nam đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Tp Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-219-mua-lon-tiep-dien-tai-nam-bo-va-nam-trung-bo-post361276.html