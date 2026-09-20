Gia Lai: Tập trung nguồn lực, đưa tuyến Pleiku - Đak Đoa và nút giao Phù Đổng về đích

Theo ông Trần Huy Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án đường từ Pleiku đi trung tâm huyện Đak Đoa có chiều dài 6,83km, đi qua các phường: Pleiku, An Phú và các xã Đak Đoa, Biển Hồ. Dự án được thiết kế là đường đô thị, mặt đường bê tông nhựa rộng 10,5m. Công trình khởi công tháng 3/2025 với giá trị gói thầu xây lắp là 118,946 tỷ đồng.

Các dự án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đến nay, toàn bộ 6,83 km mặt bằng đã được hoàn thành và bàn giao phục vụ thi công. Tuy nhiên, giá trị thực hiện xây lắp mới đạt 47,6/118,946 tỷ đồng, tương đương 40%. Một số đoạn tuyến bị chậm tiến độ do ảnh hưởng bởi mưa.

Trên công trường, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục nền đường, móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa và hệ thống cống thoát nước. Trong đó, một số đoạn tuyến đã có chuyển biến tích cực. Nền đường cơ bản hoàn thành trên phạm vi 2km, lớp cấp phối đá dăm đạt khoảng 80% và bê tông nhựa đã được thảm trên khoảng 420m. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đánh giá phần tuyến này đang bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Hai cầu trên tuyến cũng đang được tập trung thi công. Cầu Ia Rơ Mark đã thực hiện 51,7% giá trị hợp đồng, với các hạng mục thi công thép bản mặt cầu, đắp cát lòng mố, chân khay tứ nón và đường hai đầu cầu. Cầu Ia Krom đạt 72,2% giá trị hợp đồng, đang thi công thân mố M2 và thân trụ.

Cùng với tuyến Pleiku - Đak Đoa, dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng (Pleiku) cũng đang được tập trung thi công. Dự án có tổng mức đầu tư 143,207 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 93 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Công trình được cải tạo thành nút giao thông cùng mức, gồm một đảo tròn trung tâm bán kính 40m và 4 đảo tam giác kênh hóa dòng xe ra vào nút. Vận tốc thiết kế trong nút giao là 40km/h; tổng chiều dài các tuyến thuộc phạm vi dự án hơn 1,29km.

Dự án khởi công ngày 1/4/2026 và dự kiến hoàn thành vào ngày 17/12/2026. Giá trị gói thầu xây lắp là 27,433 tỷ đồng. Đến nay, giá trị thực hiện đạt 6,151 tỷ đồng, tương đương 22,42%.

Phối cảnh nút giao thông Phù Đổng.

Đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Gia Lai cho biết, hiện nhà thầu đang triển khai thi công cấp phối đá dăm tại các tuyến T1, T5; bó vỉa, vỉa hè tuyến T4, T5, vỉa đảo tròn, đảo tam giác; sửa chữa cầu đi bộ và thi công bệ trụ điện chiếu sáng. Trong kế hoạch tiếp theo, các hạng mục cấp phối đá dăm, bó vỉa, vỉa hè, cầu đi bộ và di dời trụ điện chiếu sáng tiếp tục được triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công, phấn đấu đến cuối năm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

"Thời gian qua, tiến độ dự án bị ảnh hưởng chủ yếu do điều kiện thời tiết. Hiện mùa mưa đang dần qua, thời tiết thuận lợi hơn, do đó đề nghị các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, hoàn thành công trình đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng", ông Nguyễn Hữu Quế cho hay.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh, đây là tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, kết nối các khu vực và mở ra dư địa phát triển lớn dọc hai bên tuyến. Hiện quỹ đất hai bên đường còn rất rộng, vì vậy, Sở Xây dựng phải rà soát, nghiên cứu quy hoạch phù hợp để phát huy hiệu quả, giá trị của tuyến đường sau khi hoàn thành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương chủ động nghiên cứu quy hoạch hai bên tuyến, gắn với định hướng phát triển lâu dài.

"Nếu không làm tốt công tác quy hoạch, người dân sẽ xây dựng ra mặt đường, lâu dần tuyến đường có thể hình thành như đường phố, không phát huy được đầy đủ giá trị của công trình và hiệu quả đầu tư", Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhận định.

Đối với khu vực tuyến đường đi qua vùng đất cao su, cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán định hướng sử dụng đất phù hợp, trong đó có thể gắn với quy hoạch khu công nghiệp và các khu chức năng khác, qua đó khai thác tốt hơn tiềm năng quỹ đất và phát huy hiệu quả của tuyến đường.