Hưởng ứng ngày làm cho thế giới sạch hơn
Sáng 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức “Lễ phát động Quốc gia Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, với Chủ đề: Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch. Tham dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, TP...
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/huong-ung-ngay-lam-cho-the-gioi-sach-hon-418588.htm