Xử phạt tài xế ô-tô vượt đèn đỏ

Hình ảnh ông T. xe vượt đèn đỏ và được cơ quan Công an mời về làm việc, lập biên bản.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh trên ứng dụng Vnetraffic về trường hợp ô-tô 43A-931.xx không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 làm rõ người điều khiển phương tiện vi phạm là ông C.Đ.T (2002, trú xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An). Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSGT- Công an TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. mức 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.