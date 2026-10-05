Quân khu 7 tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Sư đoàn 302

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 và các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân dự chương trình.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên thưởng thức các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống Quân đội và hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 7, truyền thống Sư đoàn 302.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ, Ban tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với đời sống, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên; tập trung vào chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, trách nhiệm quân nhân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và các nguy cơ từ môi trường mạng.

Tiểu phẩm tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Thông qua tiểu phẩm, phiên tòa giả định, đối thoại và hỏi đáp trực tiếp, nội dung pháp luật được truyền tải trực quan, sinh động, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng lối sống văn hóa, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ tham dự chương trình.

Chương trình thiết thực đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với bộ đội, hình thành ý thức tự giác “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, địa bàn đóng quân an toàn.