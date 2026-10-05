Chiều 5/10, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, nhằm bảo vệ tài nguyên khoáng sản và đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, thời gian qua, Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ với tuần tra, kiểm soát tại cơ sở.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình đã phối hợp xử lý 12 vụ liên quan đến khai thác, vận chuyển cát, sỏi trái phép với 27 phương tiện. Các trường hợp vi phạm được xử lý theo quy định, trong đó có việc buộc tháo dỡ nhiều thiết bị bơm hút không đạt chuẩn đăng kiểm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Vĩnh Long yêu cầu tháo dỡ nhiều thiết bị bơm hút cát không đạt chuẩn đăng kiểm.

Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Cách làm này góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm ngay từ cơ sở. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên, góp phần phòng ngừa vi phạm trên tuyến đường thủy.

Nhờ công tác dân vận khéo léo, nhiều chủ phương tiện đã nhận thức rõ trách nhiệm và tự nguyện tháo dỡ thiết bị bơm, hút cát lắp đặt không đúng quy định. Việc chủ động chấp hành pháp luật giúp phương tiện khắc phục nguy cơ vi phạm, đồng thời góp phần ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép từ sớm, từ xa.

Cục Cảnh sát giao thông tiếp tục kêu gọi thuyền trưởng, chủ phương tiện và nhân dân tuyệt đối không tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép; cùng chung tay bảo vệ môi trường và dòng sông quê hương. Mỗi hành động tự giác chấp hành pháp luật của người dân chính là lá chắn vững chắc giữ gìn sự bình yên trên những tuyến đường thủy nội địa.