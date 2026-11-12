Đại diện Giáo xứ Thánh Tâm trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mèo Vạc.

Những việc làm thiết thực

Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm nằm trên địa bàn phường Hà Giang 2, hiện có hơn 200 giáo dân sinh hoạt. Ngoài ra, Giáo xứ có 7 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với hơn 400 giáo dân. Dù sinh sống ở nhiều địa bàn khác nhau, đồng bào Công giáo trong Giáo xứ luôn duy trì sự gắn kết, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động vì cộng đồng tại địa phương.

Tinh thần đoàn kết, sẻ chia được thể hiện rõ qua những hoạt động từ thiện hướng về cộng đồng. Hằng năm, Giáo xứ quan tâm tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà người nghèo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng chăn ấm, áo ấm cho học sinh, nhất là vào dịp lễ, Tết.

Đặc biệt, trong đợt bão lũ năm 2025, khi nhiều gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, Giáo xứ đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 50 hộ với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; ủng hộ hơn 15 loại thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trạm Y tế phường và đóng góp 20 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo của phường. Sự chung tay kịp thời đã góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp các gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Không chỉ quan tâm đến hỗ trợ trước mắt, Giáo xứ còn chú trọng những hoạt động giúp người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thông qua việc trao tặng 2.000 cây na, hàng trăm con giống gia cầm cùng nguồn kinh phí gần 70 triệu đồng, nhiều hộ gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Bên cạnh đó, chương trình “Nồi cháo tình thương” tại các bệnh viện được duy trì, mang những suất ăn nghĩa tình đến với người bệnh và người nhà bệnh nhân, lan tỏa truyền thống tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chia sẻ về việc triển khai mô hình “Xứ đạo 3 tốt”, Linh mục Trần Văn Thọ, đại diện Giáo xứ Thánh Tâm cho biết: “Giáo xứ mong muốn mỗi chức sắc, chức việc và giáo dân không chỉ sống tốt đời, đẹp đạo mà còn tích cực đóng góp cho cộng đồng bằng những việc làm cụ thể. Từ chấp hành tốt các quy định của pháp luật đến sẻ chia, giúp đỡ người khó khăn, tất cả đều hướng đến xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình”.

Chung sức xây dựng cộng đồng đoàn kết

Phát huy những kết quả đã đạt được, mô hình “Xứ đạo 3 tốt” tại Giáo xứ Thánh Tâm tập trung vào 3 nội dung: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo; thực hành tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”. Đây không chỉ là những tiêu chí để chức sắc, chức việc và giáo dân cùng thực hiện mà còn là định hướng phát huy vai trò của cộng đồng Công giáo trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giáo xứ chú trọng tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong khu dân cư.

Một nội dung được quan tâm là tiếp tục duy trì, phát huy các hoạt động từ thiện, nhân đạo và an sinh xã hội. Giáo xứ khuyến khích kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế; đồng thời lan tỏa những cách làm hay, hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chia sẻ: “Điểm quan trọng của mô hình Xứ đạo 3 tốt là gắn việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với trách nhiệm cộng đồng và xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bài, ảnh: Khánh Huyền