Ngăn chặn trục lợi từ hóa đơn điện tử: Định danh chủ doanh nghiệp, chuyển gần 600 hồ sơ sang cơ quan điều tra

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự phiên chất vấn. Ảnh: QH

Nhận diện lỗ hổng từ các "công ty ma" trục lợi trên nền tảng số

Tại phiên chất vấn, đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai) đã đặt vấn đề về những lỗ hổng trong công tác quản lý thuế hiện nay. Truyền đạt ý kiến của cử tri, đại biểu chỉ rõ một nghịch lý: "Tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra, mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc".

Từ thực tiễn này, đại biểu yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát và đề nghị Bộ trưởng chỉ ra giải pháp chấn chỉnh triệt để trong thời gian tới.

Đại biểu Hà Đức Minh (đoàn Lào Cai). Ảnh: QH

Trả lời sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn không né tránh mà thẳng thắn đối diện với thực trạng. "Đúng là trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã phát hiện ra chuyện này, nhận trách nhiệm và cũng chỉ đạo ngành thuế làm rất quyết liệt", Bộ trưởng nói.

Dẫn chứng bằng số liệu cụ thể, lãnh đạo ngành thông tin, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã đưa vào lưu thông hơn 10 tỷ hóa đơn, trong đó có 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy. Tuy nhiên, lợi dụng khối lượng giao dịch lớn, thủ đoạn thành lập các "công ty ma" để trục lợi thông qua việc mua bán hóa đơn vẫn tiếp diễn, làm ảnh hưởng đến sự bình đẳng trong kinh doanh và gây thất thoát nguồn thu ngân sách.

Siết chặt kỷ cương thực thi pháp luật

Để giải quyết căn cơ vấn đề này, Bộ trưởng cho biết sẽ triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, trọng tâm là ứng dụng công nghệ số và tăng cường phối hợp liên ngành.

Cụ thể, ngành thuế sẽ phối hợp sát sao với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) để định danh chính xác người đăng ký đứng tên chủ doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp cốt lõi nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng mượn danh, mạo danh để lập doanh nghiệp ảo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

Song song với các công cụ công nghệ, trách nhiệm giám sát thực địa của cơ quan thuế cũng được yêu cầu nâng cao. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng vào những khối, đối tượng và lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao nhằm hạn chế tối đa vi phạm.

Bộ trưởng thông tin thêm cơ quan quản lý đã chuyển gần 600 hồ sơ của các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, lậu thuế, buôn bán hóa đơn sang cơ quan điều tra.

Khép lại phần trả lời, Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đồng bộ giữa chính sách và khâu tổ chức thực hiện: "Một chính sách muốn đưa vào cuộc sống, ngoài việc xây dựng chính sách tốt, chúng ta phải làm tốt việc tuyên truyền phổ biến pháp luật... và đặc biệt đi theo đó là những giải pháp cơ chế để đảm bảo pháp luật được thực thi".

Thông điệp này khẳng định định hướng của ngành trong việc thắt chặt kỷ cương, bảo đảm các quy định pháp luật phát huy hiệu quả thực chất, qua đó góp phần làm lành mạnh hóa môi trường kinh doanh.