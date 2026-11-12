Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn. Ảnh: media.quochoi.vn

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, thể hiện rõ trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trước cử tri và nhân dân đối với việc thực hiện các cam kết, nhiệm vụ được giao và những chuyển biến sau các phiên chất vấn.

Theo chương trình kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong thời gian một ngày (12-11), Quốc hội tiến hành chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan cùng tham gia trả lời, giải trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn. Ảnh: media.quochoi.vn

“Phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức, tập trung vào các “điểm nghẽn”, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, trong gần một năm thực hiện, Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành có sản phẩm cụ thể, như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về tài chính, đầu tư phát triển thị trường vốn, ban hành danh mục các nền tảng số dùng chung quốc gia; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu và chuẩn hóa thông tin thuê bao di động hoàn thiện chính sách trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thành viên Chính phủ tham dự phiên chất vấn. Ảnh: media.quochoi.vn

Bên cạnh đó, còn một số nhiệm vụ đang được tiếp tục thực hiện, như: Phát triển thị trường vốn, tín dụng và các lĩnh vực ưu tiên; các dự án lưới điện và thị trường điện cạnh tranh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và dịch vụ công trực tuyến; chính sách về nông nghiệp, môi trường, đô thị, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, cải cách tiền lương, phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện pháp luật thi hành các bản án, quyết định hành chính, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện kết luận thanh tra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu chất vấn tránh trùng lắp những nội dung đã được giải trình đầy đủ, tập trung vào những vấn đề còn chưa rõ, chưa được giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp. Đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp, thời hạn thực hiện. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành, cần làm rõ trách nhiệm và biện pháp phối hợp giải quyết trên tinh thần xây dựng trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, thẳng thắn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng, phiên chất vấn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng sự tin tưởng, mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: media.quochoi.vn

Ngay sau phần mở đầu, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính, gồm:

Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Trả lời chất vấn nội dung này là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.