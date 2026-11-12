Đá trên núi sạt lở bất ngờ rơi trúng người đi xe máy ở Nha Trang

Vào sáng 12/11, tại khu vực núi Chụt, đoạn đường lên dốc Bảo Đại, phường Nha Trang đã xảy ra sạt lở đất, đá từ sườn núi rơi xuống mặt đường.

Trong quá trình di chuyển qua khu vực này, một người điều khiển xe máy bị đá rơi trúng. Rất may, vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng về người.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng cũng cảnh báo người dân và các phương tiện hạn chế lưu thông qua những vị trí có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt trượt, nhằm phòng ngừa tai nạn.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan theo dõi tình hình, hỗ trợ thu dọn đất, đá tràn xuống mặt đường, góp phần bảo đảm an toàn và duy trì giao thông thông suốt qua khu vực.