Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giải ngân tối thiểu 5% tổng vốn mỗi tuần

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 từ phải qua) nghiêm túc phê bình Liên danh nhà đầu tư, Công ty Cổ phần BOT cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vì giải ngân vốn chậm

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các chủ đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi, thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát.

Các đơn vị, địa phương tăng cường đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tranh thủ tối đa thời gian để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Máy móc được nhà thầu tập kết và thực hiện thi công tại công trường dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Hằng tuần, đơn vị thi công tổ chức nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng gửi Kho bạc Nhà nước để thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo quy định. Tất cả bảo đảm mục tiêu giải ngân bình quân mỗi tuần đạt ít nhất 5% trở lên trên tổng vốn được giao.

Đối với Kho bạc Nhà nước khu vực XVI, Chủ tịch UBND tỉnh giao đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tập trung nhân lực, bố trí làm thêm giờ (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật).

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu doanh nghiệp dự án, nhà thầu thi công tập trung toàn lực cho tiến độ dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

Kho bạc xử lý linh hoạt về nghiệp vụ, kịp thời thực hiện thanh toán cho các dự án ngay khi đã đầy đủ hồ sơ theo quy định. Việc thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước cần được đẩy mạnh.

Đối với Sở Tài chính, người đứng đầu UBND tỉnh yêu cầu đơn vị phải tổng hợp, báo cáo tình hình giải ngân của các chủ đầu tư. Trên cơ sở này, đơn vị tham mưu UBND tỉnh phê bình chủ đầu tư nếu 2 tuần liên tiếp không thực hiện giải ngân vốn.

Nhà thầu thi công dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Thực tế, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn lại khoảng 7 tuần. Trong khi, đến ngày 6/11/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 59,5% kế hoạch.

Trong đó, chỉ tính riêng trong tuần 44 (từ ngày 31/10 - 6/11/2026), giải ngân vốn của địa phương được 301 tỷ đồng, tương đương 1,41% tổng kế hoạch vốn giao (thấp hơn mục tiêu đề ra 3,59%). Đáng chú ý, chỉ có 110/183 chủ đầu tư phát sinh giải ngân vốn trong tuần.

Đến 31/12/2026, Lâm Đồng phải giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95%; đến 31/1/2027 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2026. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2026, bình quân mỗi tuần Lâm Đồng phải giải ngân đạt ít nhất 5% trên tổng vốn được giao.