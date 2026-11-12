Giảm giá điện - Thêm động lực cho người dân và doanh nghiệp

Ngay sau khi Quyết định số 2892/QĐ-BCT của Bộ Công Thương có hiệu lực, Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động vào cuộc, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm chính sách giảm giá điện đến đúng đối tượng, kịp thời và chính xác. Xác định quyền lợi khách hàng là trọng tâm, Công ty phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng ban, đơn vị; tập trung rà soát hệ thống đo đếm, chốt chỉ số công tơ và cập nhật biểu giá mới trên phần mềm quản lý đo xa, hệ thống CMIS. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp hơn 123 nghìn khách hàng trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ chính sách.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: Công ty đã bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ban hành văn bản hướng dẫn toàn diện đến các điện lực trực thuộc để thống nhất thực hiện. Công tác ghi chỉ số công tơ, tính toán và lập hóa đơn tiền điện được triển khai theo lịch ghi chỉ số ngày cuối cùng tháng đã được phê duyệt năm 2026. Đồng thời, Công ty gửi tin nhắn SMS, thông báo qua ứng dụng EVN CSKH đến từng khách hàng; niêm yết công khai biểu giá mới tại các phòng giao dịch và tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông, giúp người dân, doanh nghiệp chủ động nắm bắt chính sách.

Cán bộ Điện lực Đoàn Kết tuyên truyền về quyết định giảm giá điện 2% cho khách hàng.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, việc giảm 2% giá bán lẻ điện mang lại lợi ích thiết thực, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, có thêm nguồn lực duy trì và mở rộng sản xuất. Điển hình như Công ty TNHH Chè Shan Trúc Thanh (tổ 1, phường Tân Phong), từ đầu năm đến nay đã chế biến, xuất khẩu khoảng 1.000 tấn chè thành phẩm, với chi phí tiền điện mỗi năm khá lớn. Mức giảm 2% giúp Công ty tiết kiệm khoản tiền tương đối, góp phần giảm áp lực tài chính, ổn định giá thành sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện đầu tư máy móc, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Bà Phạm Thị Nụ - Giám đốc Công ty cho biết: Hằng năm, Công ty phải chi khoảng 1,5 tỷ đồng tiền điện để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc Nhà nước điều chỉnh giảm 2% giá bán điện giúp doanh nghiệp tiết kiệm ít nhất 30 triệu đồng mỗi năm. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, nhất là trong điều kiện hoạt động sản xuất còn nhiều chi phí phải cân đối. Doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, duy trì hoạt động ổn định và tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất.

Với hơn 123 nghìn khách hàng thuộc nhiều nhóm sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, chính sách giảm 2% giá điện mang lại lợi ích thiết thực. Đặc biệt, tại những xã vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, khoản chi phí tiết kiệm được càng thêm ý nghĩa. Anh Chu Lòng Hừ, người dân bản Mé Gióng, xã Thu Lũm chia sẻ: “Việc giảm giá điện thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước đối với đời sống nhân dân, giúp các gia đình giảm bớt một phần gánh nặng. Dù mức giảm không lớn nhưng với người dân vùng cao, biên giới như chúng tôi, đây là sự hỗ trợ rất thiết thực”.

Cán bộ Điện lực Đoàn Kết tuyên truyền về Quyết định giảm giá điện 2% tại Công ty TNHH Chè Shan Trúc Thanh.

Với mạng lưới 8 điện lực trực thuộc, Công ty Điện lực Lai Châu đã phát huy vai trò của từng đơn vị trong triển khai chính sách giảm giá điện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Điển hình, Điện lực Đoàn Kết quản lý số lượng khách hàng lớn nhất tỉnh với 22.558 khách hàng. Đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát từng khâu, đồng thời bố trí nhân viên thường trực tại phòng giao dịch, kịp thời tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Bà Phan Thị Chi - Phó trưởng Điện lực Đoàn Kết, Công ty Điện lực Lai Châu chia sẻ: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Công ty, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; bố trí nhân lực, phương tiện chốt chỉ số công tơ đúng thời điểm quy định. Xử lý kịp thời, dứt điểm các kiến nghị của khách hàng trong vòng 24 giờ. Qua đó, tạo sự minh bạch trong quá trình thực hiện, giúp khách hàng yên tâm khi chính sách giá điện mới được áp dụng.

Giảm 2% giá bán lẻ điện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về kinh tế mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Chính sách góp phần giảm gánh nặng cho người dân, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, duy trì và mở rộng sản xuất. Từng bước lan tỏa niềm tin, tiếp thêm động lực để người dân an tâm lao động, doanh nghiệp vững bước phát triển, chung sức xây dựng Lai Châu ngày càng khởi sắc.