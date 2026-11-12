Trao 100 suất quà hỗ trợ gia đình khó khăn

Trao quà hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn Thanh Khê.

Hoạt động được tổ chức hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.Những phần quà được trao tận tay các gia đình, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của các cấp, ngành và doanh nghiệp đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó động viên các gia đình nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.