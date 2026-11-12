Nước lũ dâng cao 1m tại Đắk Lắk, cơ quan chức năng phát cảnh báo khẩn

Mưa lũ tại các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp, nước dâng cao tại nhiều khu vực dân cư. Đáng chú ý, các hồ thủy điện Sông Ba Hạ và Phú Xuân dự kiến tăng lưu lượng điều tiết từ sáng 12/11, tiềm ẩn nguy cơ khiến mực nước vùng hạ du dâng cao trở lại.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ghi nhận vào khoảng 3h ngày 12/11, tại khu vực chợ xã Hòa Thịnh, thuộc thôn Mỹ Xuân 1, nước đã dâng cao khoảng 1m, gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân.

Biển báo khu vực nước ngập sâu. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước tình hình trên, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo dự kiến bắt đầu xả nước điều tiết qua tràn từ 7h ngày 12/11. Lưu lượng xả ban đầu qua tràn khoảng 78 m³/s, kết hợp với lưu lượng chạy máy phát điện 400 m³/s. Như vậy, tổng lưu lượng nước dự kiến về hạ du ban đầu là 478 m³/s.

Đơn vị vận hành cho biết lưu lượng xả sẽ tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình nước thực tế về hồ.

Tại xã Hòa Xuân, theo thông tin cập nhật sáng 12/11, mặc dù mực nước sông Kỳ Lộ đã có dấu hiệu giảm nhưng tình hình điều tiết nước tại các hồ chứa vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ nước ở khu vực hạ du dâng cao trở lại.

Theo thông tin từ lãnh đạo hồ Phú Xuân, do lượng nước đầu nguồn đang đổ về mạnh, đơn vị vận hành đang xin ý kiến lãnh đạo để điều tiết tăng thêm một cửa tràn.

Dự kiến từ 7h cùng ngày, lưu lượng điều tiết về hạ du sẽ tăng lên, với tổng lưu lượng khoảng 648 m³/s, tương đương lưu lượng nước đến hồ. Việc tăng lưu lượng điều tiết có thể khiến mực nước sông Kỳ Lộ và các khu vực hạ du tiếp tục dâng cao.

Hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối và nơi có nguy cơ ngập sâu cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mực nước và thông báo của chính quyền địa phương; khẩn trương di dời người già, trẻ em, người yếu thế cùng tài sản đến nơi an toàn.

Nước dâng cao tại Đồng Xuân. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đối với những hộ dân đã được sơ tán, tuyệt đối không tự ý quay trở về nhà, kể cả khi nhận thấy nước đã rút. Người dân cũng cần tránh đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động kê cao tài sản, bảo vệ vật nuôi và chuẩn bị những vật dụng thiết yếu.

Trong trường hợp cần hỗ trợ di dời hoặc tìm nơi tránh trú an toàn, người dân cần liên hệ ngay với Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã hoặc lực lượng cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân không được chủ quan trước diễn biến mưa lũ, đặc biệt trong thời điểm các hồ thủy điện điều tiết tăng lưu lượng xả. Việc bảo đảm an toàn tính mạng cần được đặt lên hàng đầu.