Toàn cảnh Giải báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam qua 9 năm

Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực. Giải nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về sự nghiệp giáo dục; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành.

Qua 9 mùa tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” đã góp phần hình thành một dòng tác phẩm báo chí phản ánh đời sống giáo dục trên khắp mọi miền đất nước trong giai đoạn có nhiều chuyển động.

Các tác phẩm ghi nhận thành tựu, phát hiện vấn đề từ thực tiễn, đề xuất giải pháp, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của nhà giáo, người học và phụ huynh; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp, câu chuyện nhân văn và mô hình tích cực. Qua đó, hoạt động giáo dục đến gần hơn với công chúng, giúp xã hội hiểu rõ hơn những nỗ lực, khó khăn cũng như yêu cầu đổi mới của ngành.