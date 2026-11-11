Xóm làng cùng vui

Khu dân cư rộn ràng ngày hội

Tại Xã Hồng Dân, ấp Ðầu Sấu được chọn làm đơn vị tổ chức điểm. Hơn 100 người dân là đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer phấn khởi đến tham dự.

Giải đua vỏ lãi tại ấp Ðầu Sấu, Xã Hồng Dân, trong khuôn khổ Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc gắn với ngày Văn hoá Việt Nam, thu hút đông đảo các dân tộc anh em Kinh - Hoa - Khmer tham gia và cổ vũ.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, gắn bó trong cộng đồng dân cư, giải đua vỏ lãi được tổ chức thu hút sự tham gia nhiệt tình của 6 đội thi và sự cổ vũ sôi nổi của đông đảo người dân. Chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội Ðầu Sấu 2, giải Nhì trao cho đội Ðầu Sấu 1 và giải Ba thuộc về đội Xóm Chòi.

Giải đua góp phần làm cho ngày hội thêm vui tươi, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hoá sông nước quê hương.

Bước vào phần lễ, báo cáo của ấp Ðầu Sấu cho thấy trong năm qua, khối đại đoàn kết và các chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn được triển khai tốt. Kinh tế - văn hoá - xã hội phát triển ổn định, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Toàn ấp còn 11 hộ nghèo (1,18%) và 8 hộ cận nghèo (0,8%). Hiện tại 872/926 hộ có nhà kiên cố, chiếm 94%; 54 hộ có nhà bán kiên cố, chiếm 6%.

Ông Danh Huỳnh Thi, Trưởng ấp Ðầu Sấu, chia sẻ: “Qua phát động, người dân tích cực xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện mô hình: Nhà sạch - vườn xanh - đường, sông không rác; trồng hoa kiểng, lắp đèn chiếu sáng và nhiệt tình đóng góp hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo diện mạo hoàn toàn mới cho ấp”.

Ðồng thuận xây dựng quê hương

Không khí ấm áp của ngày hội cũng lan toả khắp các địa phương trong tỉnh, khẳng định tinh thần đoàn kết luôn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt lịch sử dân tộc. Bước vào kỷ nguyên mới, nền tảng ấy càng thêm vững chắc.

Bà con Nhân dân Ấp 8, xã Khánh Bình, hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Tại xã Khánh Bình, ông Bùi Văn Thiểu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, cho biết: “Phát huy vai trò nòng cốt, MTTQ xã đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số. Ðồng thời, huy động nguồn lực xã hội hoá để chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc”.

Ông Huỳnh Văn Ca, Ấp 8, xã Khánh Bình, bày tỏ: "Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tại khu dân cư vẫn duy trì nền nếp, sự phối hợp giữa chi bộ, trưởng ấp, ban công tác mặt trận và các đoàn thể ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, một số tuyến đường hiện đã xuống cấp, ngập nước, cần sớm được quan tâm đầu tư. Chúng tôi mong cấp trên hỗ trợ kinh phí, bà con sẵn sàng góp công sức để quê hương thêm khang trang”.

Lan toả tình nghĩa cộng đồng và khát vọng phát triển

Cùng Nhân dân tham gia ngày hội, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ - HÐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ghi nhận kết quả đạt được của các địa phương. Ðồng thời, đề nghị tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phát huy nội lực, chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập. Ðẩy mạnh xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong đời sống cộng đồng.

Giữa không khí tưng bừng của ngày hội tại các khu dân cư, có 64 tập thể khóm, ấp được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; mỗi phường, xã có thêm hàng chục hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu được địa phương khen thưởng vì có thành tích trong thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua.

Dịp này, Tỉnh uỷ - HÐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp gửi tặng người dân hoàn cảnh khó khăn nhiều suất quà nghĩa tình, qua đó càng thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin son sắt vào Ðảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam.

Bài hát “Chung một niềm vui” được bà con Nhân dân xã Khánh Bình thể hiện, tạo thêm sinh khí tưng bừng cho ngày hội.

Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc trở thành hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hoá sâu sắc. Là dịp để cán bộ, đảng viên, Nhân dân cùng gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, đồng thời, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Việc tổ chức ngày hội gắn với ngày Văn hoá Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vị trí, vai trò của văn hoá trong đời sống xã hội. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp, xây dựng con người Cà Mau nghĩa tình, trách nhiệm, đoàn kết, văn minh.