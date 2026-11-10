Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật sinh viên 2026: Tạo cơ hội để sinh viên thể hiện tài năng và cá tính nghệ thuật

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ năm 2026, ngày 08/11/2026, tại Học viện Chính sách và Phát triển, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật sinh viên” năm 2026, mang đến một không gian trải nghiệm mới, nơi sinh viên được tự tin thể hiện tài năng, cá tính nghệ thuật và niềm đam mê của mình.

Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật sinh viên” năm 2026 hướng tới phát hiện, tôn vinh những tài năng nghệ thuật trong sinh viên; tạo môi trường để các bạn trẻ phát huy năng khiếu, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và khả năng sáng tạo

Cuộc thi có sự tham gia của 20 tiết mục đến từ các Đoàn trường: Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội.

Sự tham gia của các đơn vị không chỉ góp phần tạo nên sự đa dạng về màu sắc nghệ thuật mà còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối, tăng cường tình đoàn kết giữa đoàn viên, sinh viên các trường đại học, học viện.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức hướng tới phát hiện, tôn vinh những tài năng nghệ thuật trong sinh viên; tạo môi trường để các bạn trẻ phát huy năng khiếu, rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và khả năng sáng tạo. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sinh viên.

Đa dạng thể loại, khuyến khích sáng tạo và thể hiện bản sắc riêng

Cuộc thi được tổ chức với hệ thống thể loại phong phú, tạo điều kiện để sinh viên thể hiện năng lực nghệ thuật ở nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

Thanh nhạc: Các tiết mục ca hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn - Hội; tuổi trẻ cống hiến; tình thầy trò, mái trường. Đồng thời, khuyến khích các tác phẩm âm nhạc trẻ hiện đại, văn minh, mang thông điệp tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp. Đồng thời, Ban Tổ chức khuyến khích những cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, sáng tạo, phù hợp với xu hướng nghệ thuật của giới trẻ. Đặc biệt, nội dung, hình ảnh, ca từ và kịch bản biểu diễn phải bảo đảm tính lành mạnh, văn minh, phù hợp với môi trường giáo dục và thuần phong mỹ tục; không sử dụng nội dung thô tục, kích động, bạo lực hoặc trái với các quy định hiện hành.

Vũ đạo và nghệ thuật chuyển động: Bao gồm múa dân gian dân tộc, múa dân gian đương đại, ballet; các thể loại nhảy hiện đại như modern dance, contemporary, popping, locking, hiphop, street dance, khiêu vũ thể thao, flashmob và cheerleading.

Độc tấu, hòa tấu nhạc cụ và kịch nghệ thuật sân khấu: Các tiết mục trình tấu nhạc cụ truyền thống như đàn tranh, sáo trúc, đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt; nhạc cụ phương Tây hiện đại như piano, guitar, violin, saxophone, trống và hòa tấu ban nhạc. Bên cạnh đó là các tiểu phẩm kịch ngắn, trích đoạn kịch nói, nhạc kịch, kịch hình thể, kịch câm và hoạt cảnh thơ ca sân khấu hóa.

Cuộc thi có sự tham gia của 20 tiết mục đến từ các Đoàn trường: Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Ngoại giao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội

Tài năng sân khấu đặc biệt và biểu diễn sáng tạo: Khuyến khích các loại hình biểu diễn độc đáo như ảo thuật, xiếc, võ thuật sân khấu, beatbox, acapella, rap nghệ thuật, dẫn chương trình, hùng biện sân khấu và vẽ tranh tương tác trực tiếp trên nền nhạc. Các hình thức biểu diễn sáng tạo khác phù hợp với môi trường giáo dục và thuần phong mỹ tục cũng được khuyến khích tham gia.

Đặc biệt, nội dung, hình ảnh, ca từ và kịch bản biểu diễn phải bảo đảm tính lành mạnh, văn minh, phù hợp với môi trường giáo dục và thuần phong mỹ tục; không sử dụng nội dung thô tục, kích động, bạo lực hoặc trái với các quy định hiện hành.

Tạo môi trường để tài năng được phát hiện, nuôi dưỡng và phát triển

Điểm nhấn của cuộc thi không chỉ nằm ở việc tìm kiếm những giọng hát hay, những màn trình diễn ấn tượng hay các tiết mục nghệ thuật xuất sắc, mà còn ở giá trị tạo dựng môi trường để mỗi sinh viên có cơ hội khám phá và khẳng định năng lực của bản thân.

Theo đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, mỗi bạn trẻ đều sở hữu những khả năng và thế mạnh riêng. Có những tài năng được nhận ra từ sớm, nhưng cũng có những khả năng chỉ thực sự bộc lộ khi người trẻ được trao cơ hội, có môi trường phù hợp và đủ tự tin để thử sức.

Tài năng không chỉ là năng khiếu vốn có mà còn được hình thành từ niềm say mê, quá trình rèn luyện và tinh thần không ngại thử thách, vượt qua chính mình. Muốn tài năng được phát triển cần có cơ hội để thử sức; muốn tài năng đi xa cần có sự rèn luyện, khích lệ và đồng hành.

Thông điệp này cũng gắn với định hướng phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến và xây dựng môi trường để người trẻ học tập, sáng tạo, rèn luyện, trưởng thành được nhấn mạnh tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại Cuộc thi

Với ý nghĩa đó, Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật sinh viên” năm 2026 không chỉ là một cuộc tranh tài mà còn là sân chơi để sinh viên chia sẻ niềm đam mê, thể hiện cá tính, lưu giữ những trải nghiệm đáng nhớ và tiếp thêm động lực trên hành trình phát triển bản thân.

Thông qua 20 tiết mục nghệ thuật đến từ 5 trường đại học, học viện, chương trình góp phần tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những tài năng trẻ có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau.

Cuộc thi đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực của đoàn viên, sinh viên; góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, nhân văn, khuyến khích sự phát triển hài hòa giữa tri thức, kỹ năng, văn hóa và đời sống tinh thần.

Với thông điệp “Hãy để tài năng được thể hiện bằng cách riêng của các bạn”, Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Nghệ thuật sinh viên” năm 2026 kỳ vọng sẽ trở thành dấu ấn đẹp trong Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ, góp phần khơi dậy đam mê, lan tỏa sức sáng tạo và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến trong thế hệ sinh viên hôm nay.