Văn hóa

Ra mắt mô hình điểm “Nhà văn hóa số - kết nối cộng đồng”

Sáng 10/11, UBND phường Xuân Phương đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm “Nhà văn hóa số - kết nối cộng đồng” cùng các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 Thị Cấm. Đây cũng là dịp để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
Gốc

Bá Đức

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ra-mat-mo-hinh-diem-nha-van-hoa-so-ket-noi-cong-dong-24626111022445959.htm