Ra mắt mô hình điểm “Nhà văn hóa số - kết nối cộng đồng”
Sáng 10/11, UBND phường Xuân Phương đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm “Nhà văn hóa số - kết nối cộng đồng” cùng các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại Nhà văn hóa Tổ dân phố số 2 Thị Cấm. Đây cũng là dịp để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ra-mat-mo-hinh-diem-nha-van-hoa-so-ket-noi-cong-dong-24626111022445959.htm