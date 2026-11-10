Khám phá cầu gỗ dài nhất Việt Nam: Thử thách bản lĩnh của người lái xe trên mặt cầu hẹp

Nối liền hai bờ sông Phú Ngân (Tỉnh Đắk Lắk), cầu Ông Cọp dài gần 800 mét được biết đến là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Được dựng lên từ hàng trăm mét khối gỗ với hệ thống trụ cắm sâu xuống lòng sông, công trình giúp người dân rút ngắn quãng đường đi lại tới 10 kilômét. Bất chấp mặt cầu hẹp, lối đi này vẫn là tuyến giao thông quan trọng nối liền hai bờ.

Băng qua cầu là một trải nghiệm "nín thở" đầy thách thức, đòi hỏi người lái xe máy phải cẩn trọng trước từng nhịp ván gỗ rung lắc. Sự chông chênh ấy cùng khung cảnh sông nước lại tạo nên nét cuốn hút riêng với du khách. Với mức phí từ 5.000 đến 8.000 đồng, khoản tiền nhỏ này được dùng để sửa chữa, thay thế các tấm ván hư hỏng thường xuyên.

Dù thường xuyên bị thiên tai, bão lũ cuốn trôi, sự bền bỉ của người dân đã giúp công trình liên tục được tái thiết. Từng cọc gỗ, tấm ván lại được kiên trì đóng lại tỉ mỉ để duy trì nhịp sống. Cây cầu gỗ Ông Cọp vì thế vừa giữ trọn nhu cầu mưu sinh, vừa là điểm đến ghi dấu ký ức bình dị, mộc mạc./.