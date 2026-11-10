Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027: Mở rộng cơ hội dự thi, đề cao bản sắc dân tộc

Theo thông tin từ ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/1/2027 tại Hà Nội. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm gương mặt hội tụ vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, đồng thời có khả năng góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức, Ban giám khảo cùng các hoa hậu, á hậu tại họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý trong thể lệ năm nay là việc chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ, phụ nữ đã ly hôn, không phân biệt đã có con hay chưa. Việc mở rộng đối tượng dự thi tạo thêm cơ hội để phụ nữ có những trải nghiệm và hoàn cảnh khác nhau thể hiện năng lực, khẳng định giá trị bản thân. Theo đó, hành trình cá nhân trở thành một phần chất liệu để thí sinh chia sẻ câu chuyện, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo thể lệ, người dự thi phải là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập hoặc làm việc trong nước và nước ngoài, từ đủ 17 đến 35 tuổi, cao tối thiểu 1,63m, có trình độ học vấn từ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Về tình trạng hôn nhân, thí sinh phải chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn. Người dự thi không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bà Phan Kim Oanh - Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 phát biểu. Ảnh: BTC

Việc mở rộng cơ hội tham gia cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm sự nghiêm túc, minh bạch trong xét duyệt hồ sơ và đánh giá thí sinh. Hồ sơ đăng ký gồm đơn dự thi theo mẫu, sơ yếu lý lịch có xác nhận, giấy tờ căn cước, bằng tốt nghiệp và giấy chứng nhận thành tích nếu có. Ban tổ chức cho biết những trường hợp gian dối thông tin hoặc không đáp ứng điều kiện có thể bị loại, thậm chí bị thu hồi giải thưởng sau khi đăng quang.

Với tên gọi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam, cuộc thi xác định sự am hiểu văn hóa, kiến thức xã hội và ý thức trách nhiệm là những nội dung quan trọng trong quá trình lựa chọn người chiến thắng. Mỗi thí sinh được kỳ vọng trở thành người kể chuyện văn hóa bằng hiểu biết, trải nghiệm và tình yêu quê hương. Khả năng truyền đạt những câu chuyện ấy một cách thuyết phục sẽ góp phần đưa giá trị truyền thống đến gần công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban giám khảo, cho biết cuộc thi năm 2027 sẽ được đầu tư hơn về hình thức, nội dung và chất lượng tổ chức. Bên cạnh yếu tố hình thể, các tiêu chí đánh giá chú trọng kiến thức văn hóa, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng và tư duy hội nhập quốc tế. Định hướng này đòi hỏi thí sinh có quá trình chuẩn bị toàn diện, từ trau dồi hiểu biết đến rèn luyện khả năng thể hiện trước công chúng.

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh công bố vương miện Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, yếu tố văn hóa sẽ xuyên suốt cuộc thi qua các phần trình diễn trang phục dân tộc, áo dài, giới thiệu nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm di sản, lịch sử, du lịch. Trong đó, phần thi trang phục dân tộc được tổ chức ở cả bán kết và chung kết, tôn vinh nét đẹp trang phục của 54 dân tộc Việt Nam. Các phần thi tài năng và ứng xử tập trung đánh giá năng khiếu, kiến thức, tư duy và bản lĩnh của thí sinh.

Ban giám khảo do Hoa hậu Phan Kim Oanh làm Trưởng ban. Các thành viên gồm NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải, NSƯT Tiến Quang, nhà báo Đỗ Trần Quân, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 Soe Myintzu Lwin và Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh.

Dự kiến, vòng sơ tuyển diễn ra ngày 19/1/2027 tại Làng Văn hóa và Ẩm thực Nắng Sông Hồng, số 306A phố Phú Viên, Hà Nội, để lựa chọn 30 thí sinh vào bán kết. Ngày 23/1, các thí sinh tranh tài ở bốn nội dung: trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, tài năng và trang phục áo tắm.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 24/1/2027 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, Hà Nội, với các phần thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và ứng xử. Cơ cấu giải thưởng gồm một danh hiệu Hoa hậu, bốn danh hiệu Á hậu cùng bảy giải phụ về tri thức, hình thể, tài năng, trình diễn, trang phục dân tộc, gương mặt khả ái và truyền thông.

Người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2027 tại Việt Nam. Cơ hội này đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với người được lựa chọn: có kiến thức, kỹ năng giao tiếp và khả năng giới thiệu văn hóa dân tộc. Giá trị của danh hiệu vì thế cần được tiếp nối bằng những hoạt động cụ thể, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và lan tỏa tinh thần trân trọng di sản trong đời sống.