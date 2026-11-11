Dấu ấn 10 mùa Festival Hoa

Không gian hoa rộng lớn trên Đồi Cù với muôn loài hoa từ khắp nơi trên thế giới tại Festival Hoa lần thứ IV - 2011

Từ khi người Pháp đặt chân đến Đà Lạt, mang theo nhiều giống hoa, những người con từ các làng hoa Ngọc Hà, Hà Đông cũng mang đến một số loài hoa. Đất lành cho hoa bám rễ, phát triển, trở thành nghề truyền thống trải hơn trăm năm. Cuối năm 2004, Lễ hội Sắc hoa Đà Lạt được tổ chức như một bước tập dượt, gây ấn tượng với hàng chục ngàn người xuống phố trẩy hội hoa.

1. Năm 2005, Festival Hoa Đà Lạt lần đầu tiên với chủ đề “Đà Lạt - Điểm hẹn muôn sắc Hoa”. Sự chuẩn bị công phu, hoa được sắp đặt khắp phố phường, phô diễn vẻ đẹp của hoa và Đà Lạt, mời gọi du khách bốn phương về thưởng lãm. Đêm khai mạc hoành tráng, ấn tượng khiến hơn 10 vạn khán giả vỡ òa cảm xúc khi sân khấu với biểu tượng bông hoa mở ra, cùng 4 sân khấu nhỏ nổi trên mặt hồ Xuân Hương, tái hiện những huyền thoại về các loài hoa. Hoa bên người, người bên hoa, hồn nhiên, tươi vui. Festival Hoa Đà Lạt đã biến ý tưởng hoa, giấc mơ hoa thành hiện thực.

Đêm khai mạc Festival Hoa lần thứ VIII - 2019

Mỗi Festival Hoa qua đi đều để lại dấu ấn khó phai mờ. Nhắm mắt lại, hình ảnh những mùa hoa hiện về với những không gian tươi đẹp, nghệ thuật sắp đặt hoa còn lưu lại trong từng khoảnh khắc. Festival Hoa lần thứ II - 2007 mang chủ đề “Hoa Đà Lạt - Tôi yêu bạn” với nhiều chương trình hấp dẫn. Đó là đám cưới tập thể cho 114 cặp đôi, cuộc khoe sắc trong Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam; lễ tôn vinh 12 nghệ nhân trồng hoa và 6 làng hoa truyền thống của Đà Lạt… Sách Kỷ lục Việt Nam cũng công bố 8 kỷ lục về hoa vào dịp này.

Lễ Khai mạc Festival Hoa lần thứ VIII - 2019

Festival Hoa lần thứ III (từ ngày 1 - 4/1/2010) mang chủ đề “Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa” để lại dấu ấn sâu đậm bởi gắn với chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nhiều xe hoa, tiểu cảnh được tạo tác thành hình ảnh rồng thiêng, biểu tượng Văn Miếu, Tháp Rùa, đặc biệt là cặp rồng hoa khổng lồ được kết trồng từ các nghệ nhân cả nước. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận Đà Lạt là “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam”.

Tiểu cảnh suối hoa trên đường Lê Đại Hành

Festival Hoa lần thứ IV (từ ngày 30/12/2011 - 3/1/2012) có chủ đề “Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa”. Điểm nhấn của Festival lần này là “Không gian hoa đẹp” và lễ hội đường phố “Hoa và ánh sáng”. Hoa không chỉ hiện diện trên đường phố, khoe sắc bên hồ Xuân Hương, trong các tiểu cảnh ở công viên mà còn được tạo dựng thành không gian đẹp tại Đồi Cù, với nhiều loài hoa cao cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII - 2019 để lại ấn tượng bởi lần đầu tiên sân khấu ứng dụng công nghệ hiện đại

2. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V (từ ngày 28/12/2013 - 2/1/2014), với chủ đề “Tây Nguyên - Âm vang tiếng gọi đại ngàn”, gắn với chào mừng 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, công bố Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt 2014. Nhiều hoạt động lễ hội diễn ra tại các di tích kiến trúc như Ga Đà Lạt, Trường Cao đẳng Đà Lạt… cùng sự tham dự của các đoàn nghệ nhân, các dân tộc anh em đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên, mang theo âm sắc cồng chiêng. Bản sắc văn hóa dân tộc hòa điệu cùng hoa, để lại dấu ấn riêng.

Chương trình khai mạc Festival Hoa lần thứ IX - 2022

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VI (từ ngày 29/12/2015 - 4/1/2016) mang chủ đề “Đà Lạt - Muôn màu sắc hoa”. Tại lễ khai mạc, UNESCO đã trao Bằng công nhận Khu Dự trữ sinh quyển Langbiang là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Hoa được gắn với hình ảnh núi rừng và thông điệp bảo tồn thiên nhiên; màu xanh đại ngàn tôn lên vẻ đẹp muôn sắc màu hoa.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII (từ ngày 22 - 27/12/2017), chủ đề “Hoa Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Tại lễ khai mạc, Lâm Đồng đón nhận quyết định xác lập nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 4 nhóm nông sản đặc thù của tỉnh. Cũng tại Festival lần này, Lễ hội Văn hóa Trà Bảo Lộc được gộp vào Festival Hoa Đà Lạt, mở rộng không gian lễ hội đến Bảo Lộc. Bên cạnh việc tôn vinh giá trị của hoa và nghề trồng hoa, Festival còn giới thiệu các nghề truyền thống như trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa, trồng chè, góp phần phát triển thương hiệu trà, tơ lụa của vùng đất trù phú Lâm Đồng.

Khai mạc Festival Hoa lần thứ V-2013 gắn với kỷ niệm 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII (từ ngày 20 - 24/12/2019), chủ đề “Đà Lạt và Hoa”, tiếp tục quảng bá, đưa thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” vươn xa. Năm tiểu cảnh hoa được sắp đặt quanh bờ hồ Xuân Hương, mỗi ngày giới thiệu một loài hoa gắn với chủ đề riêng: ngày 20/12/2019 “Cánh hồng duyên dáng”; ngày 21/12/2019 “Lily thanh lịch, kiêu sa”; ngày 22/12/2019 “Cát Tường hòa nhã, cúc mến khách”; ngày 23/12/2019 “Rực rỡ, tinh tế nét hoa lan”.

Hình ảnh các dân tộc anh em trong đêm khai mạc Festival Hoa lần IX - 2022

3. Từ Festival lần đầu tiên (2005) đến lần thứ VIII (2019), Festival Hoa được tổ chức đều đặn 2 năm một lần vào năm lẻ. Do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX phải hoãn lại 1 năm, được tổ chức từ ngày 1/11 - 31/12/2022. Thay vì tập trung vào vài ngày, Festival lần này là chuỗi sự kiện kéo dài suốt 2 tháng. Với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX tiếp tục khẳng định thương hiệu “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam” đầy tự hào.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022

Festival Hoa lần thứ X - năm 2024 là sự kiện đặc biệt bởi Đà Lạt là Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO. Với chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”, Festival có 10 chương trình chính và gần 40 chương trình hưởng ứng, kéo dài từ ngày 5 - 31/12/2024. Những tiểu cảnh hoa mang biểu tượng phím đàn, cung đàn, âm nhạc như cùng tấu lên một bản hòa ca. Lễ hội vừa là bản giao hưởng thanh âm chào mừng Đà Lạt trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO, vừa là bản giao hưởng của đất trời, lòng người và muôn hoa.

Để xây dựng một thương hiệu lễ hội, nhiều cộng đồng, quốc gia, dân tộc phải mất cả vài trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Hơn 20 năm làm nên một lễ hội chưa phải là dài, nhưng Festival Hoa đã in đậm trong tâm thức của người dân và du khách. Điều đáng quý hơn là Đà Lạt mỗi ngày thêm khang trang, hoa Đà Lạt ngày càng vươn xa đến nhiều nơi trên thế giới, bạn bè năm châu đến với Đà Lạt ngày càng nhiều.

Những mùa hội hoa nối tiếp nhau qua đi, nhưng sự háo hức mong chờ vẫn còn nguyên như thuở ban đầu. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” đang đến gần, không khí mỗi ngày thêm rộn ràng bởi lòng người náo nức. Những ngày này, các tiểu cảnh hoa đã được sắp đặt bên hồ, thu hút hàng ngàn du khách đến ngắm hoa, chụp ảnh. Tất cả đang được chuẩn bị công phu để sẵn sàng mở ra một mùa hội hoa rực rỡ.