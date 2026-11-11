Xem ngay lịch âm dương hôm nay 11/11

Từ những bữa cơm sum họp, hoạt động văn nghệ, thể thao đến sự sẻ chia với các gia đình khó khăn, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), đang mang đến nhiều sắc màu mới tại các khu dân cư Hà Nội, góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống cộng đồng.