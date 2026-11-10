Nhiều điểm mới của cuộc thi 'Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027'
Chiều 10-11, Ban tổ chức chính thức công bố cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027", do Phan Oanh Media khởi xướng với sự đồng hành của Chuyên đề An ninh Thủ đô. Cuộc thi diễn ra từ 19 đến 24-1-2027 tại Hà Nội, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, bản sắc dân tộc và chọn ra đại diện tham dự Miss Multicultural World 2027.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhieu-diem-moi-cua-cuoc-thi-hoa-hau-van-hoa-viet-nam-2027-miss-multicultural-vietnam-2027-post675238.antd