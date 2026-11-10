Hoạt động của cộng đồng người Việt tại Belarus nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Chiều ngày 9/11, tại Cung Thanh thiếu niên Quốc gia thành phố Minsk, thủ đô Cộng hòa Belarus, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Hội Người Việt tại Belarus đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 của Lớp Tiếng Việt dành cho con em cộng đồng Việt Nam và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hướng tới lần đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Triển lãm hình ảnh văn hóa Việt Nam cũng được giới thiệu tại Minsk.

Tham dự buổi Lễ có Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung, toàn bộ cán bộ Đại sứ quán, Ban Chấp hành Hội người Việt cùng đông đảo học sinh, các phụ huynh và nhiều bạn bè của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Trung đã nhất mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) đối với cộng đồng người Việt sống xa Tổ quốc. Đại sứ nhấn mạnh văn hóa và ngôn ngữ không thể tách rời, mà hòa quyện vào nhau để tạo nên bản sắc độc đáo của người Việt. Tiếng Việt là hồn cốt, là chiếc nôi nuôi dưỡng và chở che cho văn hóa dân tộc tồn tại qua hàng ngàn năm lịch sử. Tiếng Việt còn, văn hóa ta còn; giữ được tiếng mẹ đẻ nơi đất khách quê người chính là giữ được ngọn lửa cội nguồn tinh túy nhất của dân tộc. Việc dạy và học tiếng Việt tại Belarus là hành trình khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn những giá trị văn hóa truyền thống. Lớp học tiếng Việt hôm nay cũng chính là viên gạch, là nhịp cầu kết nối, góp phần lan tỏa văn hóa Việt đến với Belarus và bạn bè quốc tế.

Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 của Lớp Tiếng Việt dành cho con em cộng đồng Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Chủ tịch Hội người Việt tại Belarus Trương Công Đạo cũng bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần hiếu học của các em học sinh, mong các em chăm học, là con ngoan trò giỏi và giữ mãi tinh thần dân tộc. Thay mặt cho lớp học, đại diện học sinh đã gửi lời tri ân chân thành đến các bác, các cô chú, và cô Nguyễn Phương Dung, giáo viên trực tiếp dạy các em cũng có những lời chia sẻ, dặn dò đầy xúc động, tiếp thêm động lực cho các em trong năm học mới.

Các em học sinh Lớp tiếng Việt và cô giáo Nguyễn Phương Dung cũng được Hiệp hội những người đã tốt nghiệp các trường đại học ở Belarus trao tặng Kỷ niệm chương vì đã tham dự tích cực Festival văn hóa dân tộc Việt Nam do Hiệp hội phối hợp tổ chức, với các bức tranh dân gian Đông Hồ do các em vẽ với tất cả tình yêu quê hương đất nước.

Ngay sau phần Lễ là chương trình văn nghệ đặc sắc và đậm đà bản sắc dân tộc do chính các em học sinh, phụ huynh thể hiện, như: Tiết mục nhảy “Tiếng chuông và ngọn cờ”, bài hát “Ở trường cô dạy em thế” , điệu múa ô “Đi học”, rạo rực niềm vui ngày tựu trường với bài hát “Chào năm học mới”. Đặc biệt, nét duyên dáng độc đáo của văn hóa Việt đã được tôn vinh qua điệu múa nón “Xin chào Việt Nam”, các tiết mục đọc thơ truyền cảm và màn trình diễn áo dài dân tộc thướt tha, rực rỡ sắc màu. Khép lại phần văn nghệ, giai điệu múa “Em mơ gặp Bác Hồ” do Đội ca thể hiện đã để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem.

Chương trình văn nghệ đặc sắc và đậm đà bản sắc dân tộc.

Hoạt động văn hóa nhân dịp một năm học mới bắt đầu, đã mang theo khát vọng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, tiếp tục thắp sáng và lan tỏa những giá trị văn hóa tinh thần cao đẹp của người Việt trên đất nước bạn Belarus.

Một số hình ảnh các tiết mục văn hóa, văn nghệ tại buổi lễ.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus)