Vườn quốc gia Cúc Phương: Kết nối tuổi trẻ Việt Nam – Hàn Quốc vì hành tinh xanh

Lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương cùng Đoàn đại biểu quốc tế Hàn Quốc, 20 đại sứ trẻ Hàn Quốc và 10 học sinh Trường THCS Cúc Phương chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình do Hiệp hội Đối tác Bền vững Hồ Sihwa, các Quỹ Thanh thiếu niên của ba thành phố Siheung, Ansan, Hwaseong và Tổ chức Korea Environment International (KEI) phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức.

Đây là hoạt động giao lưu quốc tế có ý nghĩa đặc biệt, kết nối hai vùng sinh thái tiêu biểu của Việt Nam và Hàn Quốc: Lưu vực Hồ Sihwa – mô hình phục hồi thủy văn, sinh thái tiêu biểu của Hàn Quốc và Vườn quốc gia Cúc Phương – vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, được biết đến là một trong những trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng của cả nước.

Sau quá trình học tập tiền trạm và chuẩn bị kỹ lưỡng tại Hàn Quốc, 20 thanh thiếu niên đại diện cho vùng Hồ Sihwa đã đến Việt Nam, mang theo những câu chuyện, bài học kinh nghiệm về hành trình phục hồi môi trường, bảo vệ hệ sinh thái đất ngập nước và thông điệp về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với thiên nhiên.

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu Hàn Quốc.

Phát biểu chào mừng Đoàn, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên các đối tác Hàn Quốc đưa học sinh đến giao lưu tại Cúc Phương. Vườn quốc gia kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở một chuyến tham quan, trải nghiệm mà sẽ trở thành khởi đầu cho sự hợp tác lâu dài trong giao lưu thanh thiếu niên, học sinh hai nước, thông qua các hoạt động giáo dục môi trường rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương cũng bày tỏ mong muốn, thông qua những hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu công tác cứu hộ động vật hoang dã, tham quan Bảo tàng Cúc Phương và giao lưu văn hóa, các em học sinh sẽ có thêm kiến thức, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên, kết nối những tình bạn mới và lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay nơi sinh sống, các em đều có điểm chung là tình yêu thiên nhiên và ý thức về trách nhiệm bảo vệ hành tinh xanh.

Quang cảnh buổi đón tiếp.

Trong khuôn khổ chương trình, 20 đại sứ trẻ Hàn Quốc cùng 10 học sinh Trường THCS Cúc Phương đã có dịp gặp gỡ, giao lưu trực tiếp dưới những tán rừng nguyên sinh. Không gian thiên nhiên đặc trưng của Cúc Phương trở thành lớp học thực tế sinh động, nơi các em được tiếp cận những kiến thức về môi trường, đa dạng sinh học và công tác bảo tồn thông qua những trải nghiệm trực quan.

Các học sinh hai nước đã trực tiếp tham quan các chương trình cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cúc Phương – nơi đang tiếp nhận, cứu hộ và chăm sóc nhiều loài động vật nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam. Tại đây, các em được tìm hiểu về hoạt động chăm sóc, phục hồi và bảo vệ các loài động vật, qua đó hiểu rõ hơn những nỗ lực thầm lặng của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo tồn cũng như những thách thức trong việc gìn giữ đa dạng sinh học.

Tiếp đó, tại Bảo tàng Cúc Phương, các đại sứ trẻ Hàn Quốc đã giới thiệu những bài học kinh nghiệm về quá trình phục hồi chất lượng nước và hệ sinh thái Hồ Sihwa. Thông qua phần chia sẻ này, học sinh Việt Nam có cơ hội tìm hiểu về những nỗ lực cải thiện môi trường tại Hàn Quốc, đồng thời các đại biểu trẻ Hàn Quốc cũng được khám phá lịch sử tự nhiên phong phú, sự đa dạng sinh học và những giá trị sinh thái đặc sắc của Cúc Phương. Hoạt động trao đổi đã tạo nên sự tương tác hai chiều, giúp các em không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn và những sáng kiến bảo vệ môi trường từ chính quê hương mình.

Học sinh hai nước khám phá những giá trị thiên nhiên phong phú tại Bảo tàng Cúc Phương.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tham quan, tìm hiểu khoa học, chương trình còn mang đến không gian giao lưu văn hóa đầy màu sắc. 30 học sinh Việt Nam và Hàn Quốc cùng tham gia vẽ tranh với chủ đề bảo vệ môi trường, thi đấu thể thao hữu nghị và giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Qua những hoạt động gần gũi, sáng tạo, các em có cơ hội thể hiện suy nghĩ, tình cảm và thông điệp của mình về thiên nhiên, đồng thời xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ, tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết tình bạn quốc tế.

Từ những câu chuyện về hành trình phục hồi Hồ Sihwa đến những trải nghiệm thực tế giữa đại ngàn Cúc Phương, chương trình đã giúp thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc hơn rằng bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng một quốc gia hay một cộng đồng, mà là sứ mệnh chung của toàn nhân loại. Mỗi hành động nhỏ, mỗi nhận thức đúng đắn và mỗi sáng kiến của tuổi trẻ hôm nay đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho tương lai.

Chương trình giao lưu “Sihwa Lake Youth Ambassador 2026” tại Vườn quốc gia Cúc Phương vì thế không chỉ là dịp quảng bá những giá trị thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của Việt Nam đến bạn bè quốc tế mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác, giao lưu giáo dục giữa thanh thiếu niên hai nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Vườn quốc gia Cúc Phương như một điểm đến giáo dục môi trường, nơi kết nối tri thức, lan tỏa tình yêu thiên nhiên và truyền cảm hứng hành động vì một tương lai xanh, bền vững.