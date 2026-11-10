Xã Gia Lâm đưa sản phẩm địa phương lên không gian số

Tạo sức lan tỏa từ những phiên livestream

Nội dung các phiên livestream của xã Gia Lâm khá phong phú, từ giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương đến quảng bá làng nghề, điểm đến và sự kiện văn hóa. Các sản phẩm được giới thiệu gồm nông sản như: Hành, tỏi, khoai tây chế biến, ổi lê; quỳ vàng, bạc Kiêu Kỵ; các sản phẩm từ thảo dược... Cùng với đó là các nội dung quảng bá di tích Đền - chùa Bà Tấm, Nhà tưởng niệm Danh nhân Cao Bá Quát, sản phẩm du lịch thả đèn hoa đăng, Liên hoan Dân ca, dân vũ, dân nhạc của xã...

Sản phẩm làng nghề Thuận Quang được giới thiệu, quảng bá trực tiếp trên nền tảng số, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: Hoàng Anh.

Nổi bật trong số đó là phiên livestream “Tinh hoa dát vàng – Lan tỏa giá trị di sản”, giới thiệu nghề quỳ vàng, bạc Kiêu Kỵ. Tại đây, các nghệ nhân Lê Bá Chung, Lê Văn Vòng, Nguyễn Thiên Hùng trực tiếp giới thiệu quy trình chế tác, sản phẩm và những giá trị của nghề truyền thống. Qua hình thức phát trực tiếp, người xem có thêm cơ hội tìm hiểu về một nghề thủ công lâu đời, hiểu hơn về công sức, sự khéo léo của người thợ.

Với các cơ sở sản xuất, đây cũng là dịp để giới thiệu sản phẩm tới những nhóm khách hàng mà trước đây chưa có điều kiện tiếp cận. Bà Dương Thị Phương, chủ cơ sở chế biến hành phi Phương Quân (thôn Thuận Quang) cho biết, trước đây, cơ sở chủ yếu tiêu thụ sản phẩm tại các chợ truyền thống. Sau khi được địa phương tập huấn về bán hàng trực tuyến và tham gia livestream, sản phẩm của cơ sở được nhiều người biết đến hơn. Bà Phương đánh giá đây là hoạt động thiết thực và mong muốn tiếp tục được tham gia trong thời gian tới.

Phiên livestream “Khám phá Khu di tích quốc gia Đền Chùa Nguyên phi Ỷ Lan” góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa của Gia Lâm đến gần hơn với người dân và cộng đồng. Ảnh: Hoàng Anh.

Cùng chia sẻ về hiệu quả của hình thức quảng bá này, ông Hoàng Văn Chinh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và chế biến dược liệu Phú Thị cho biết, sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu được tiêu thụ tại khu vực lân cận và một số siêu thị, chưa được bán trên các sàn thương mại điện tử, do phần lớn người lao động đã cao tuổi, không thạo công nghệ. Tuy nhiên, khi được xã lựa chọn tham gia livestream, hợp tác xã nhận được sự hỗ trợ tích cực trong quá trình giới thiệu sản phẩm.

Theo ông Chinh, các phiên phát trực tiếp giúp sản phẩm và thương hiệu của hợp tác xã được nhiều người biết đến hơn. Thậm chí, có những người dân sống gần cơ sở nhưng trước đó chưa biết đến sản phẩm, sau khi xem livestream đã tìm đến mua hàng. Ông Chinh cho rằng, đây là cách quảng bá có ý nghĩa thiết thực; mong muốn tiếp tục được “cầm tay, chỉ việc” để đơn vị có thể chủ động hơn trong bán hàng trên nền tảng số.

Chương trình livestream "Phú Thị – Mạch nguồn đất học, dấu ấn danh nhân Cao Bá Quát" lan tỏa truyền thống hiếu học và niềm tự hào về quê hương Phú Thị. Ảnh: Hoàng Anh.

Để mỗi phiên livestream đạt hiệu quả, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Lâm chú trọng khâu chuẩn bị nội dung, lựa chọn sản phẩm và phân công người tham gia. Bà Phạm Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Gia Lâm, cho biết, cán bộ Trung tâm tìm hiểu trước về sản phẩm, quy trình sản xuất, câu chuyện của chủ thể để hỗ trợ xây dựng kịch bản và cách giới thiệu phù hợp. Trong quá trình phát trực tiếp, ê-kíp cũng hỗ trợ người sản xuất cách trình bày, tương tác với người xem.

“Chúng tôi muốn mỗi phiên livestream không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, mà phải làm rõ được câu chuyện phía sau sản phẩm, từ quy trình sản xuất đến tâm huyết, mong muốn của chủ thể. Mỗi phiên có một chủ đề, màu sắc riêng. Qua đó, người xem hiểu hơn về sản phẩm, còn người sản xuất có cơ hội trực tiếp giới thiệu, kết nối với khách hàng”, bà Thúy chia sẻ.

Không chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, địa phương còn mở rộng nội dung giới thiệu sang các điểm đến, di tích và hoạt động văn hóa. Qua đó, livestream trở thành một kênh quảng bá tổng hợp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối tiêu thụ

Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm Nguyễn Ngọc Dũng cho biết, việc tổ chức livestream xuất phát từ yêu cầu hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã, chủ thể sản phẩm mở rộng kênh quảng bá, tiếp cận người tiêu dùng. Cùng với giới thiệu hàng hóa, địa phương còn muốn lan tỏa giá trị làng nghề, văn hóa, du lịch và hình ảnh Gia Lâm.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục lựa chọn những sản phẩm, chủ thể tiêu biểu để tổ chức giới thiệu trên nền tảng số; hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã nâng cao kỹ năng trình bày, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Hoạt động livestream cũng sẽ được gắn kết chặt chẽ hơn với xúc tiến thương mại, quảng bá làng nghề và phát triển du lịch, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm địa phương.

Chương trình livestream “Tinh hoa dát vàng – Lan tỏa giá trị di sản” giới thiệu những giá trị đặc sắc của nghề truyền thống Kiêu Kỵ tới đông đảo công chúng. Ảnh: Hoàng Anh.

Thực tế triển khai cho thấy, bên cạnh những kết quả bước đầu, hoạt động livestream vẫn còn gặp không ít khó khăn. Theo bà Phạm Thị Thúy, nhiều chủ thể sản xuất chưa quen với việc bán hàng trực tuyến nên còn lúng túng khi giới thiệu sản phẩm, trả lời câu hỏi và tương tác với người xem. Một số phiên phát trực tiếp tại điểm đến cũng gặp trở ngại về đường truyền, chất lượng âm thanh, hình ảnh, nhất là khi ê-kíp phải di chuyển trong quá trình ghi hình.

Những khó khăn này cho thấy livestream mới là bước khởi đầu trong quá trình đưa sản phẩm địa phương lên không gian số. Để kênh quảng bá này phát huy hiệu quả lâu dài, điều quan trọng là giúp các chủ thể sản xuất từng bước làm chủ công cụ số, duy trì kết nối với khách hàng, xây dựng thương hiệu và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.