Người dân háo hức xem vó ngựa vinh quy tại triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long'

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 – Miss Multicultural Vietnam 2027 do Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24-1-2027 tại Hà Nội. Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có nhan sắc, cuộc thi còn góp phần quảng bá văn hóa, di sản, du lịch và hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.