Người dân háo hức xem vó ngựa vinh quy tại triển lãm 'Quốc Tử Giám Thăng Long'
Ngày 10/11, triển lãm “Quốc Tử Giám Thăng Long” chính thức khai mạc tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Với điểm nhấn là những mô hình ngựa gỗ gợi nhắc hình ảnh sĩ tử vinh quy bái tổ, triển lãm tái hiện hành trình 950 năm lịch sử của trường đại học đầu tiên Việt Nam qua nghệ thuật sắp đặt và hệ thống tư liệu trực quan.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-dan-hao-huc-xem-vo-ngua-vinh-quy-tai-trien-lam-quoc-tu-giam-thang-long-post366979.html